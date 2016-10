Welches Spiel hat Sie schwer enttäuscht?

Großangekündigte Games, die mit noch höheren Erwartungen auf den Markt kommen und phänomenal floppen: Über welches Spiel ärgern Sie sich noch heute?

Ein Spiel auf den Markt zu bringen ist kein einfaches Unterfangen. Entwickler müssen nicht nur das Spiel entwickeln und hoffen, dass es gekauft wird – auch Marketing will betrieben werden. Schließlich soll die Welt davon erfahren. Das führt zu vollmundigen Versprechungen über Inhalt oder Spielumfang, vorgerenderte Teaser-Videos sollen Gamern die Maushand vor lauter Vorfreude zittrig machen. Im schlimmsten Fall klaffen Anspruch und Wirklichkeit dann derart auseinander, dass die Community das Spiel nicht annimmt und Spielreviews ebenso schlecht ausfallen.

Willkommen in der Welt von "No Man's Sky". Das im Vorhinein vielfach gepriesene Weltraumabenteuer sollte mit seinem alternativen Spielzugang und einem prozedural generierten Universum die Gamer überzeugen. Was dann geschah, hat nicht nur die Gamer überrascht. Die Fachpresse äußerte sich in zahlreichen Reviews ähnlich negativ über das Spiel wie der Großteil der Gaming-Community. Zuletzt ließ auch das Versprechen eines Patches viele Spieler ratlos zurück. Ein anderes Beispiel: Auch auf "Duke Nukem Forever" mussten Fans der Serie zwölf Jahre lang warten, gelohnt hat es sich laut GameStandard-Rezension nicht.

Ihre größten Spielenttäuschungen

Welche Games haben Sie wirklich enttäuscht? Warten Sie auf Spiele wie "Half-Life 3" oder "Star Citizen" und haben mittlerweile auch schon Angst, dass diese Titel entweder nie etwas werden oder die Erwartungen nicht erfüllen können? Posten Sie Ihre Sieger in der Kategorie "Größte Flops der Spielegeschichte". (mahr, 13.10.2106)