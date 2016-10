"Gegengewicht zu Angst, Hass und Egoismus": Neue Caritas-Kampagne

jvm/donau caritas

Neuer Caritas-Spot

Mit dem "Größer als" wird die Kampagne auch in den nächsten Jahren arbeiten, etwa mit Liebe > Hass, mit Mut > Angst, mit Teilen > Sharen, Spenden > Liken oder versuchen > aufgeben. Die Spendenkampagne für Familien in Not in Österreich in diesem November steht unter dem Motto Hoffnung > Verzweiflung. Das "Größer als" soll sich, so hofft man, verselbstständigen, etwa in den sozialen Netzwerken.

Die Regie des Werbefilms zur Kampagne führte Patrick Vollrath, 2016 mit "Alles wird gut" für den Kurzfilm-Oscar nominiert.