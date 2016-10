Nishikori als fünfter Spieler bei ATP-Finals in London

Nur noch drei Plätze frei – Berdych vergab in Shanghai wichtige Punkte

Shanghai/London – Kei Nishikori hat sich aufgrund von Resultaten in Shanghai als fünfter Spieler nach Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka und Milos Raonic für die ATP-Finals in London (13. bis 20. November) qualifiziert. Der Japaner ist damit zum dritten Mal in Folge in der O2-Arena beim Finale der besten acht Spieler der Saison dabei.

"Ich hatte ein sehr konstantes Jahr bis jetzt und freue mich sehr, dass ich weiter ein Teil dieser Elite-Gruppe bin", ließ der Japaner verlauten. Sein bestes Major-Resultat war das Halbfinale bei den US Open, zudem erreichte er das Viertelfinale der Australian Open. Der 26-jährige holte in Memphis seinen 11. Tour-Titel und stand in den Endspielen von Miami, Barcelona und Toronto.

Einen herben Rückschlag im Kampf um ein London-Ticket zum Vorteil auch von Dominic Thiem musste hingegen der Tscheche Tomas Berdych in Shanghai hinnehmen. Der aktuell Neuntplatzierte unterlag nach einem Freilos gleich zum Auftakt dem Spanier Marcel Granollers mit zweimal 6:7 und vergab damit die Chance, Thiem noch vor Wien zu überholen. Sein Rückstand beträgt nun 325 Zähler auf den Österreicher. (APA, 12.10.2016)