Limitierte Xbox One S mit drei Spielen zu gewinnen

Der GameStandard verlost eine neue Konsole mit "Gears of War 4", "Forza Horizon 3" und "Recore"

Der GamesStandard verlost mit freundlicher Unterstützung von Xbox Österreich eine limitierte Xbox One S mit 2 TB großer Festplatte im "Gears of War 4"-Design zusammen mit den Games "Gears of War 4", "Forza Horizon 3" und "Recore".

Teilnahme

Um an der Verlosung teilzunehmen haben Sie folgende Möglichkeiten:

1) Sie schicken ein E-Mail mit dem Betreff "Xbox One Gewinnspiel" an games@derStandard.at oder 2) Sie abonnieren unseren Youtube-Kanal WIRSPIELEN. Am besten natürlich beides! Über Shares auf Facebook und Twitter freuen wir uns natürlich ebenfalls! ;)

Verlosung

Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 24.10.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.