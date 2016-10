Romane, Novellen, Kurzgeschichten: Wie wichtig sind erste Sätze?

"Nennt mich Ismael", "Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen", "Die Trottas waren ein junges Geschlecht": So beginnen Literaturklassiker. Wie beginnt Ihr Lieblingsbuch?

Elfriede Jelinek, Österreichs bisher einzige Literaturnobelpreisträgerin, hat die Dynamik einer mehr als schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung bereits in ihrem ersten Satz festgemacht: "Die Klavierlehrerin Erika Kohut stürzt wie ein Wirbelwind in die Wohnung, die sie mit ihrer Mutter teilt." Stürmisch beginnt es, stürmisch geht es weiter.

"Solange ich denken kann, habe ich Hämorrhoiden": Liest man diesen ersten Satz, hat man schon einen ungefähren Eindruck, wo die Reise in Charlotte Roches Erstlingswerk "Feuchtgebiete" hingeht. Auch Daphne du Maurier schafft es mit dem ersten Satz bereits, die Grundstimmung zu definieren: "Am dritten Dezember drehte der Wind über Nacht, und es wurde Winter." Man meint das bevorstehende Grauen in ihrer Erzählung "Die Vögel" vorauszuahnen, und vor dem inneren Auge sammeln sich die Vögel schon zu bedrohlichen, schweigenden Schwärmen auf Hausdächern und Telegrafendrähten.

Die "American Book Review" reiht an die erste Stelle der 100 besten ersten Sätze übrigens "Nennt mich Ismael" aus Herman Melvilles Roman "Moby-Dick".

Was muss ein erster Satz leisten?

Der erste Satz eines Buches hat eine der schwierigsten Aufgaben: Er muss den Leser ins Buch hineinziehen und den Ton für die weitere Geschichte definieren. Im Idealfall macht er neugierig und verleitet zum Weiterlesen. Oft genug schafft ein Buch es nicht, den Leser über diese erste Hürde zu bringen, und so landen auch bedeutende Werke der Weltliteratur ungelesen wieder in den Buchregalen. Oder wird dem ersten Satz eine zu große Wichtigkeit zugeschrieben?

Wie soll ein Buch beginnen?

Welche Bedeutung messen Sie dem ersten Satz eines Buches bei? Was macht einen guten ersten Satz aus? Lesen Sie nach einem matten Anfang dennoch weiter? Gibt es einen ersten Satz, der Sie besonders beeindruckt hat und den Sie immer wieder zitieren könnten? (aan, 13.10.2016)