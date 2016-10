Stromausfall nach Brand: Hunderttausende Tokioter Haushalte ohne Energie

Offenbar Feuer in Gebäude des Stromkonzerns Tepco ausgebrochen

Tokio – Ein schwerer Stromausfall in der japanischen Hauptstadt Tokio hat am Mittwoch kurzzeitig Hundertausende von Haushalten von der Elektrizitätsversorgung abgeschnitten. Wie der Energiekonzern Tepco mitteilte, waren am Nachmittag (Ortszeit) rund 350.000 Haushalte betroffen.

Etwa eine Stunde später gab jedoch ein Regierungssprecher bekannt, dass die Stromversorgung wieder normal laufe. Laut Medienberichten war möglicherweise ein Brand in einem Gebäude des Stromkonzerns in der Nachbarprovinz Saitama die Ursache für den Stromausfall. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. (APA, dpa, 12.10.2016)