Academy Awards: 85 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar

Österreichischer Beitrag "Vor der Morgenröte" auch auf Liste – Endauswahl wird am 24. Jänner bekanntgegeben

Hollywood/Wien – 85 Länder bewerben sich für 2017 um den Oscar in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film". Dies teilte die Oscar-Akademie am Dienstag (Ortszeit) im kalifornischen Beverly Hills mit. Im vorigen Jahr hatten nur 81 Länder ihre Beiträge für den sogenannten Auslands-Oscar eingereicht.

Für Österreich listete die Akademie den Film "Vor der Morgenröte" (englisch: "Stefan Zweig: Farewell to Europe") der deutschen Regisseurin Maria Schrader auf, obwohl vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass dieser von der Oscar-Akademie abgelehnt würde. Josef Hader spielt in dem Film den Schriftsteller Stefan Zweig im Exil. Für Deutschland geht "Toni Erdmann" von Regisseurin Maren Ade und Hauptdarsteller Peter Simonischek ins Rennen. Bei den Kandidaten für die 89. Oscar-Verleihung ist erstmals ein Beitrag aus dem Jemen dabei.

Am 24. Jänner gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche fünf Filme in die Endauswahl kommen. Die Preisverleihung geht dann am 26. Februar über die Bühne. (APA, red, 12.10.2016)