Sorge um kranken König: Kronprinz vertagte Termin

Ministerpräsident brach Reise ab und kehrte nach Bangkok zurück

Bangkok – In Sorge um den schwer kranken thailändischen König Bhumibol Adulyadej hat Kronprinz Maha Vajiralongkorn (64) einen Termin an einer Universität des Landes verschoben. Dies teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-Ocha brach eine Reise in der Provinz Chonburi ab, um in die Hauptstadt Bangkok zurückzukehren.

Am Sonntag hatte der Palast von einem "instabilen" Zustand des 88-jährigen Monarchen gesprochen. Der König wurde zuletzt wegen eines Nierenversagens und einer Lungenentzündung im Siriraj-Krankenhaus in Bangkok behandelt. (APA, 12.10.2016)