Pariser Justiz eröffnete Ermittlungsverfahren zum Kardashian-Überfall

Nach gut einer Woche – Kardashian klagt US-Klatschportal wegen Verleumdung

Paris/Los Angeles – Gut eine Woche nach dem Überfall auf das TV-Sternchen Kim Kardashian in Paris hat die französische Justiz ein formelles Ermittlungsverfahren eröffnet. Ermittelt werde wegen bandenmäßigen bewaffneten Raubüberfalls, krimineller Vereinigung und Freiheitsberaubung, hieß es am Mittwoch aus Justizkreisen. Das Verfahren sei bereits am Vortag eröffnet worden.

Kardashian selbst zog indes auch in ihrer Heimat USA vor Gericht. Weil es den Überfall in einem Bericht für erfunden hielt, klagte die 35-Jährige am Dienstag das Onlineportal mediatakeout.com wegen Verleumdung und übler Nachrede. Das geht aus bei einem New Yorker Gericht eingereichten Unterlagen hervor.

Das Portal hatte berichtet, die Frau des Rappers Kanye West habe den Überfall und den Raub von Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro in Wahrheit nur inszeniert und belüge ihre Versicherung. Kardashian will nun in einem Prozess nachweisen, dass sie verleumdet wird, und verlangt Entschädigung.

Kardashian war in der Nacht zum 3. Oktober in einer Pariser Luxusresidenz mit einer Waffe bedroht und gefesselt worden. Die fünf als Polizisten verkleideten Täter erbeuteten nach Angaben aus französischen Justizkreisen einen vier Millionen Euro teuren Ring und eine Schatulle mit Schmuck im Wert von mindestens fünf Millionen Euro. (APA, dpa, 12.10.2016)