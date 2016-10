Samsung senkt wegen Note-7-Krise Gewinnprognose

Der Konzern stellte die Produktion des Smartphone wegen des Brandrisikos am Dienstag komplett ein

Samsung rechnet wegen der Krise beim Smartphone-Flaggschiff Galaxy Note 7 schon im Sommer mit weniger Gewinn. Im dritten Quartal dürfte nach Angaben vom Mittwoch das Ergebnis bei umgerechnet 4,2 Milliarden Euro (5,2 Billionen Won) liegen, das sind zwei Drittel dessen, was das Unternehmen zuletzt angenommen hatte.

Umsatzrückgang erwartet

Auch der Umsatz dürfte in den drei Monaten bis Ende September mit 37 Milliarden Euro geringer ausfallen als bisher erwartet. Samsung hatte erst am Dienstag das Note 7 dauerhaft vom Markt genommen, nachdem der Apple -Rivale die Probleme mit brennenden Akkus auch bei Austauschgeräten nicht in den Griff bekommen hatte. (Reuters, 12.10.2016)