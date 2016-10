Zahl der Toten in Haiti stieg auf 473

75 Personen wurden noch vermisst und 339 verletzt

Port-au-Prince – Mindestens 473 Menschen sind durch Hurrikan "Matthew" in Haiti ums Leben gekommen. 75 Personen wurden noch vermisst und 339 verletzt, wie der Zivilschutz am Dienstag mitteilte. 175 500 Menschen suchten demnach Schutz in Notunterkünften. Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen mindestens 1,4 Millionen Menschen Hilfe.

Vor einer Woche hatte der Wirbelsturm Haiti mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde getroffen. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, Straßen und Felder überschwemmt. Hilfsorganisationen und Behörden brachten Lebensmittel, Wasser, Hygieneartikel und Medikamente in den besonders stark betroffenen Südwesten des Landes. (APA, 11.10.2016)