TV- und Radiotipps für Mittwoch, 12. Oktober

Alptraum Amoklauf mit Ursula Strauß in "Die Stille danach", Hanno Settele im "Heimatfieber", Drama am Berg von Reinhold Messner auf Servus TV

20.15 REPORTAGE

Dokeins: Settele im Heimatfieber Hanno Settele erforscht die neue Lust an der Heimat. Er erfährt von Experten wie Sepp Forcher, Toni Innauer, Ethnologinnen, Modedesignerinnen und Köchinnen, jungen, identitären Frauen und schwulen Schuhplattlern sowie Andreas Gabalier und Hubert von Goisern, dass meist eine zentrale Sache im Spiel ist: ganz viel Gefühl. Bis 21.35, ORF 1

20.15 SCHULD

Die Stille danach (D 2016, Nikolaus Leytner) Ein Schüler läuft Amok. Die Krankenschwester und Mutter des Buben wird mit der schrecklichen Wahrheit konfrontiert und versucht erst zu verdrängen, dann zu begreifen. Ursula Strauss zeigt, was sie kann. Bis 21.50, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Bergwelten: Still Alive – Drama am Mt. Kenya Reinhold Messner erzählt die Geschichte von Gert Judmaier, der in den 1970er-Jahren am Mount Kenya 30 Meter in die Tiefe stürzte, sich lebensgefährlich verletzte und von seinem Begleiter Oswald Ölz nicht im Stich gelassen wurde. Messners erste Regie, weitere sollen folgen. Bis 22.00, Servus TV

20.15 NACHTWANDLER

Mondsüchtig (Moonstruck, USA 1987, Norman Jewison) Zweifellos Chers nettester Film: Eine Amerikanerin aus alter italienischer Familie muss sich zwischen zwei Männern, ihrer Erziehung und ihren Gefühlen entscheiden. Die Welt kreist um Cher, interessanter sind freilich ihre Satelliten: Nicolas Cage, Olympia Dukakis, John Mahoney, Danny Aiello. Bis 22.20, ATV 2

20.15 WIDERSTAND

Marie-Octobre (F 1958, Julien Duvivier) Marie-Octobre, das ist eine Resistance-Gruppe, die verraten und von der Gestapo gestellt wurde. 15 Jahre danach trifft sich der Kreis in einem Schloss, um eine Rechnung zu begleichen. Denn inzwischen ist bekannt, wer der Verräter in den eigenen Reihen war. Nicht unspannend inszeniertes Kammerspiel mit großen Filmschauspielern: Danielle Darrieux, Serge Reggiani, Bernard Blier und Lino Ventura. Bis 21.50, Arte

21.45 TALK

Menschen bei Maischberger: Die Amokläufer – Warum wird aus Hass Mord? Gäste bei Sandra Maischberger: Arbnor Segashi (Schwester starb bei Münchner Amoklauf), Gisela Mayer (Mutter eines Amokopfers), Pascal Mauf (überlebte Erfurter Amoklauf) und Britta Bannenberg (Kriminologin). Bis 22.45, ZDF

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Aleppo – Kampf ums Überleben Einwohner von Aleppo berichten von ihrem Überlebenskampf während der Belagerung und des Dauerbombardements. Zerstörung, Angst und Chaos bestimmen ihren Alltag, aber auch Widerstand, Solidarität und die Hoffnung, dass der schreckliche Bürgerkrieg einmal ein Ende haben muss. Bis 23.05, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Zoom: Es stinkt! Dicke Luft in Deutschland Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jedes Jahr über drei Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Eine Recherche zwischen Landwirtschaft und Lobbyverbänden der Großindustrie. Bis 23.15, ZDF

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Verloren – Flüchtlingskinder ohne Eltern Die Geschichte von sieben Kindern zwischen fünf und 13 Jahren, die sich allein durchschlagen müssen und sich nichts sehnlicher wünschen, als ihre Eltern wiederzufinden. Bis 23.50, ORF 2

23.35 MEDIENMAGAZIN

Zapp Themen: 1) Ignorierte Tatsachen: Emotionen statt Fakten in der Politik. 2) Klare Kante: Journalisten im Umgang mit Lügen. 3) Unermüdliche Mahnerin: Dunja Hayali und rechte Hetze. Bis 0.05, NDR

2.55 STARTNACHTEIL

Precious – Das Leben ist kostbar (Precious: based on the Novel "Push by Sapphire", USA 2009, Lee Daniels) Einen Oscar gab es für Mo'Nique, Hauptdarstellerin Gabourey Sidibe gibt eine ebenso imposante Vorstellung: Als misshandeltes Kind in einem brutalen Elternhaus scheint der Lebensweg von Precious vorgezeichnet. Doch es kommt anders – das Cinderella-Syndrom eröffnet eine Chance: Das dicke Mädchen nutzt sie. Bis 4.35, ARD