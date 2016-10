Christoph Pohl: "Falstaff denkt und handelt außerhalb der Norm"

Pohl: Ich empfinde die Figur als etwas anderes als das Klischee – und das ist zum Glück auch in dieser Inszenierung so. Natürlich machen sich die Leute über ihn lustig, aber nicht, weil er komisch ist, sondern weil er jemand ist, der ganz bewusst außerhalb der Norm denkt und handelt – gerade innerhalb der kontrollierten englischen Gesellschaft. Das ist zunächst einmal gar nichts Lustiges.

Pohl: Es gibt schon Möglichkeiten, eine moderne Sicht auf das Stück zu finden. Natürlich braucht es zunächst einmal eine gewisse Straffung, also manche Kürzungen im Text und in den Rezitativen. Andererseits findet sich in der Geschichte genug, womit sich auch heutige Zeitgenossen identifizieren können. Natürlich profitiert Salieris Oper auch davon, dass Shakespeares Geschichte immer aktuell bleibt: der Außenseiter, der die Gesellschaft letztlich vorführt; und ganz normale Alltagsgeschichten der Gesellschaft: zwei Ehen, die ganz menschliche Figuren zeigen, die scheitern und leiden. Das muss man gar nicht besonders herausarbeiten.

Pohl: Hier ist der Dirigent René Jacobs eine große Hilfe, der in der damaligen Zeit buchstäblich lebt und die damalige Sprache und die Theatermittel des 18. Jahrhunderts kennt wie kein anderer. Er ist der ideale Musiker, um das Stück gemeinsam mit Regisseur Torsten Fischer in die Moderne zu katapultieren. Das ist aber schon ein Kraftakt.

Pohl: Absolut. Falstaff ist auch mein erstes Stück von Salieri – überraschenderweise (lacht) . Ich sehe gar nicht so sehr die Konkurrenz mit Mozart. Man kann in Salieri einen fantastischen Handwerker erkennen – jemanden, der sich sehr geschickt um theatralische Effekte bemüht und unglaublich tolle Momente hat. Seine Accompagnato-Rezitative sind unglaublich fantasievoll. Anders als bei Mozart braucht seine Musik aber mehr Aufwand, um sie zum Leben zu erwecken.

Christoph Pohl, geboren 1976 in Hannover, studierte an der Musikhochschule Hannover und war anschließend Mitglied des Opernstudios an der Staatsoper Hamburg. Seit 2005 ist der Bariton Ensemblemitglied der Semperoper Dresden. Zukünftige Gastengagements folgen in Lyon, Venedig und Antwerpen.

Premiere ist am 12.10. im Theater an der Wien