Londoner Aktienindex FTSE-100 erreicht Rekordhoch

"Footsie" stieg bis 7.129,83 Zähler, Schwäche des Pfund unterstützt britische Aktien

London – Der FTSE-100 ("Footsie") ist am Dienstag in einem freundlichen Umfeld auf ein Rekordhoch gestiegen. Am frühen Nachmittag zog der britische Leitindex auf bis zu 7.129,83 Punkte an und übertraf damit seine bisherige Bestmarke von 7.122,74 Punkten aus dem April 2015. Zuletzt notierte der "Footsie" noch mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 7.112,04 Punkten.

Börsianer begründeten das Plus mit der anhaltenden Schwäche des Pfund, die Exporte britischer Firmen erleichtern kann. Der FTSE hat sich vor diesem Hintergrund schnell vom Brexit-Schock erholt und seit dem Zwischentief am 24. Juni mehr als 1.300 Punkte hinzugewonnen. (APA, 11.10.2016)