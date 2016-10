Rom zieht Kandidatur für Spiele 2024 offiziell zurück

Mit Los Angeles, Paris und Budapest bewerben sich drei Städte

Rom – Rom hat nun auch formal einen Schlussstrich unter seine Olympia-Bewerbung gezogen. "Ich habe heute einen Brief an das Internationale Olympische Komitee geschrieben, in dem wir die Kandidatur für die Olympischen Spiele 2024 beendet haben", sagte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees in Italien, Giovanni Malago, am Dienstag.

Ende September hatte sich bereits der römische Stadtrat gegen die Bewerbung ausgesprochen und war damit der Linie von Bürgermeisterin Virginia Raggi gefolgt. Hamburg und Boston hatten sich schon davor selbst aus dem Rennen um das Großereignis genommen. Mit Los Angeles, Paris und Budapest bewerben sich damit noch drei Städte um die Ausrichtung der Spiele in knapp acht Jahren. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheidet im September 2017 in Lima über den Ausrichter. (APA, 11.10.2016)