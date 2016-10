AUA kann Passagierzahlen erneut steigern

Auslastung der Flüge leicht rückläufig

Wien/Schwechat/Frankfurt – Die Lufthansa-Tochter AUA hat im September fast 1,2 Millionen Passagiere befördert, ein Plus von sechs Prozent im Jahresvergleich. Die Anzahl der Flüge wurde um 7,2 Prozent auf 12.596 Flüge erhöht. "Dies ist vor allem auf den stärkeren Nachbarschaftsverkehr zwischen Österreich und Deutschland zurückzuführen", teilte die Airline am Dienstag in einer Aussendung mit.

Das Angebot, gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK), wurde um 5,5 Prozent auf mehr als 2,3 Mrd. erhöht. Die verkauften Sitzkilometer (RPK) sind im September um 2,2 Prozent auf über 1,8 Mrd. gestiegen. Die Auslastung der Flüge (=Passagierfaktor) lag im Durchschnitt bei 79,6 Prozent. Das bedeutet einen Rückgang gegenüber September 2015 um 2,6 Prozentpunkte.

Lufthansa mit deutlichem Passagierplus

Die AUA-Mutter Lufthansa hat im September ebenfalls mehr Passagiere als vor einem Jahr befördert. Die Zahl der Fluggäste stieg konzernweit um 5,2 Prozent auf 10,8 Millionen, wie das Frankfurter Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ein Faktor für das Plus ist, dass die Lufthansa im Vorjahresmonat auf der Kurz- und Langstrecke jeweils einen Tag bestreikt worden war.

Gleichzeitig fiel aber die Auslastung: Von 100 Sitzen in einem Flugzeug waren im September 82 besetzt – einer weniger als im Vorjahresmonat. Die Ticketpreise sieht die Lufthansa nicht mehr so stark unter Druck. Das Preisumfeld beschrieb sie als "rückläufig", nicht mehr als "deutlich rückläufig". Die Lufthansa-Aktien stiegen um 1,6 Prozent.

Die Lufthansa hatte Ende Juli ihre Prognose für 2016 kassiert. Nach der jüngsten Serie von Anschlägen in Europa hielten sich Kunden mit Buchungen zurück. So verzichteten viele Asiaten auf Europa-Reisen, erklärte Europas größte Fluggesellschaft. Der Konzern verabschiedete sich damals von dem Ziel, den Vorjahres-Betriebsgewinn von 1,8 Milliarden Euro zu übertreffen und erwartet stattdessen einen Gewinnrückgang. (APA/Reuters, 11.10.2016)