Spanien: Neuer Anlauf für Regierungsbildung in zwei Wochen

Regierung soll Ende Oktober stehen, neue Verhandlungen am 24. und 25. Oktober geplant

Madrid – Spaniens König Felipe VI. will am 24. und 25. Oktober eine neue Runde von Konsultationen mit den Parteiführern über eine mögliche Regierungsbildung abhalten. Sollte diese scheitern, dann müssen die Spanier zu Weihnachten zum dritten Mal innerhalb eines Jahres an die Urnen, hieß es am Dienstag in Madrid.

Nach Wahlen im vergangen Dezember und im Juni hatte sich jeweils eine politische Patt-Situation ergeben. Alle Versuche einer Regierungsbildung des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mariano Rajoy von der konservativen Volkspartei (PP) waren am Widerstand der spanischen Sozialisten gescheitert.

Sanchez zurückgetreten

Nach dem Rücktritt von Parteichef Pedro Sanchez Anfang Oktober hatten die Sozialisten (PSOE) aber eine Überprüfung ihrer Position eingeleitet. Sanchez hatte eine Regierung unter Rajoy stets abgelehnt und damit eine Entzerrung der Blockade verhindert. Wegen einer Serie von Wahldebakeln und seiner starren Haltung war er zuletzt auch von seinen Parteikollegen zunehmend kritisiert worden. Sollte Felipe nun Rajoy einen neuen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen, dann könnte er sich im Parlament durchsetzen, wenn sich die Sozialisten ihrer Stimme enthalten. (APA, 11.10.2016)