Kronehit-Klage abgewiesen: ORF-Frühstücks-TV bleibt "Guten Morgen Österreich"

Nach einem Vergleich zwischen ORF und Kronehit wird diese erstinstanzliche Entscheidung nun von allen als endgültig anerkannt. Der ORF ist damit ohne weitere Verpflichtung in Radio und Fernsehen zum Gebrauch der Wortfolge "Guten Morgen Österreich" berechtigt. (APA, 11.10.2016)

"Guten Morgen Österreich" hätte aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft und des beschreibenden Charakters gar nicht als Marke zugunsten von Kronehit eingetragen werden dürfen, hielt das Handelsgericht fest. Ein Eingriff in Markenrechte scheide damit von vorneherein aus, so das Gericht.

Nachlese

Namensstreit um "Guten Morgen Österreich" – Name des ORF-Frühstücksfernsehens seit 2001 als Wortmarke des Privatsenders Kronehit geschützt – Laut ORF kein Eingriff in fremde Kennzeichenrechte – Ö1-Frühsendung heiße länger so