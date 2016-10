Nach Syrien-Streit: Putin sagt Paris-Reise ab

Zuvor hatte Frankreichs Päsident Hollande erklärt, er sei sich wegen der Luftangriffe auf Aleppo unsicher, ob er Putin überhaupt empfangen werde

Paris – Der russische Präsident Wladimir Putin hat überraschend einen Besuch in Paris am 19. Oktober abgesagt. Moskau warte, bis der Zeitpunkt für den französischen Präsidenten Francois Hollande günstig sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Der Elyseepalast bestätigte, dass der Kreml den Termin abgesagt habe. Putin sollte in Paris eine neue russisch-orthodoxe Kathedrale einweihen und eine Ausstellung russischer Kunst besuchen.

Zuletzt hatte es massive Differenzen zwischen Russland und Frankreich über den Syrien-Konflikt gegeben. Beide UN-Vetomächte hatten am Wochenende im UN-Sicherheitsrat gegenseitig Resolutionsentwürfe abgelehnt. Hollande betonte in Straßburg, er sei weiter bereit, mit Putin über Syrien zu sprechen. Das müsse aber ein "offener und harter" Meinungsaustausch sein. Ansonsten seien Gespräche sinnlos.

"Nur über Syrien"

"Ich habe mir diesen Besuch nur dann vorgestellt, wenn er es erlaubt, über Syrien zu sprechen. Und nur über Syrien", sagte Hollande. Putin habe es vorgezogen, ihn zu verschieben, "was weitere Gelegenheiten zur Diskussion nicht verhindert. Aber er wird nicht nach Paris kommen".

Am Sonntag hatte Hollande bereits erklärt, er sei sich wegen der Luftangriffe auf Rebellengebiete in der syrischen Stadt Aleppo unsicher, ob er Putin überhaupt empfangen werde. Die russische Luftwaffe nahm am Dienstag nach Angaben von syrischen Rebellen ihre schweren Luftangriffe auf die Stadt wieder auf.

Ukraine-Gespräche nicht bestätigt

Ein Treffen Putins und Hollandes in Paris hätte auch Bewegung in den festgefahrenen Ukraine-Konflikt bringen können. Im Vorfeld hatte es unterschiedliche Berichte über Pläne für ein Treffen der beiden mit Kanzlerin Angela Merkel und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko gegeben. Für Gespräche im sogenannten Normandie-Format am 19. Oktober lagen aber zunächst keine Bestätigungen vor. Eine Regierungssprecherin in Berlin wollte keine Angaben dazu machen.

Wegen des Ukraine-Konflikts hat die EU bereits Sanktionen gegen Russland verhängt, die noch bis Ende Jänner gelten. Auf dem EU-Gipfel am 20. und 21. Oktober beraten die Staats- und Regierungschefs über die Beziehungen zu Russland. (Reuters, 11.10.2016)