Gutes Benehmen, krasse Teenager: Neue ATV-Formate

Keckserlbacken mit Promis, Abnehmshow und "Kein Pfusch am Bau" mit Günther Nussbaum

Wien – Am Dienstag präsentierte ATV neben der Video-on-Demand-Plattform ATVsmart auch seine Pläne für das linaeare TV-Porgramm.

Bei den Eigenproduktionen will ATV 2017 mit der Abnehmshow "Der Speck muss weg" punkten. In "Manieren statt Blamieren" zeigen Christoph Fälbl und Moderator Andi Moravec was im Alltagsleben schief gehen kann, wenn die Benimmschule versagt. Fälbl ist dabei für Fauxpas zuständig, Moravec die moralische Instanz.

foto: atv Andi Moravec und Christoph Fälbl.

In der Vorweihnachtszeit wird dann "Kekserlzeit – Backen mit den Stars" ausgestrahlt. In fünf Folgen backen Promis ihre Lieblingskekse gemeinsam mit Zuckerbäckerin Christine Egger.

foto: atv

Günther Nussbaum wird in der neuen Saison nicht nur den Pfusch aufdecken, er wird in seinem neuen Magazin "Kein Pfusch am Bau" auch zeigen, wie man es richtig macht.

foto: atv Günther Nussbaum und "kein Pfusch am Bau".

Action verspricht der Sender mit neuen Reportagen wie "Die Flugretter", "Die Kriminalpolizei" oder "Bereitschaftspolizei". Einblicke ins Leben der jungen Österreicher gibt es beim Format "Generation Zukunft: krasse Teenager".

foto: atv ATV im Wachzimmer.

Formate wie "Bauer sucht Frau", "Wirt sucht Frau", "Der große Österreich-Test" mit Andi Moravec und "Autorevue TV" mit Christian Clerici werden weitergeführt.

Im Bereich Serien setzt der Sender weiter auf "Hubert und Staller". Neu auf ATV ist die Crime-Serie "Lucifer". Von "Criminal Minds" präsentiert ATV die Staffel 12 als Free-TV-Premiere.

Ebenso zuerst bei ATV läuft die 6. und letzte Staffel von "Downton Abbey". Auch "2 Broke Girls" und "Rizzoli & Isles" wird weiterhin ausgestrahlt. Im Nachmittagsprogramm werden künftig "Mike & Molly" zu sehen sein.

foto: atv "Hubert und Staller".

Im Filmbereich stehent unter anderem "Inherent Vice – Natürliche Mängel", "The Last Witch Hunter", die Neuverfilmung von "Poltergeist", die Reihe "Der Hobbit oder "The Lego Movie" am Programm. (red, 11.10.2016)