Trump und Clinton singen "Time of My Life"

Ein Video zeigt Teile der TV-Debatte zwischen Donald Trump und Hillary Clinton mit dem Song "Time of My Life" aus dem Film "Dirty Dancing" unterlegt

Es war das giftigste, bissigste Wortduell der jüngeren Politikgeschichte der USA: Die TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump am vergangenen Sonntag. Es ging derart aggressiv zur Sache, dass Kommentatoren schrieben, einen solchen Schlagabtausch zwischen Bewerbern um Weiße Haus habe man seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr erlebt. Das niederländische Comedy-Format Lucky TV hat die Stimmung etwas anders interpretiert: In einem Video himmeln sich die beiden Konkurrenten – begleitet vom romantischen Klassiker "Time of My Life" aus dem Film "Dirty Dancing – gegenseitig an.

joost fi

(red, 11.10.2016)