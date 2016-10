Rätselhaftes Objekt jenseits der Neptunbahn

illustr.: eso/l. calçada/nick risinger

Objekt jenseits des Neptun lässt Forscher rätseln

Was Astronomen um Michele Bannister von der Queens University in Belfast kürzlich in den fernen Regionen unseres Sonnensystems erspäht haben, widerstand bisher hartnäckig jeglichem Erklärungsversuch. Das sogenannte transneptunische Objekt (TNO) ist etwa 160.000 Mal lichtschwächer als Neptun und besitzt aufgrund bisheriger Beobachtungen vermutlich einen Durchmesser von rund 200 Kilometer. Das Besondere an dem eisigen Himmelskörper ist seine seltsame Umlaufbahn um die Sonne, denn diese ist etwa 110 Grad gegenüber der Ekliptik geneigt. Mehr noch: Das informell "Niku" (Chinesisch für "Rebell") getaufte Objekt umkreist die Sonne gegenläufig, also entgegen der Bewegungsrichtung der Planeten unseres Sonnensystems (Video). Was den buchstäblich schrägen Geisterfahrer in diesen seltsamen Orbit gezwungen hat, ist unklar.