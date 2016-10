Österreichischer Buchpreis: Mayröcker auf der Shortlist

Fünf Nominierte haben Chancen auf die Auszeichnung, die am 8. November erstmals vergeben wird

Wien – Die fünf Nominierten für den ersten Österreichischen Buchpreis stehen fest: Sabine Grubers Roman über den Kriegsfotografen "Daldossi oder Das Leben des Augenblicks", Peter Henischs "Suchbild mit Katze", eine Kindheitserzählung aus dem Wien der Nachkriegszeit, Anna Mitgutschs Roman über eine späte "Annäherung" einer Pensionistin und ihres 96-jährigen Vaters, außerdem der Gedichtband "fleurs" von Friederike Mayröcker und ein poetisch-essayistisches sowie zeichnerisch aufbereitetes Werk über Flucht und Neuanfang, "Die Auswandernden" von Peter Waterhouse und Nanne Meyer. Verliehen wird die Auszeichnung am 8. November in Wien.

Mit den rund 120 Büchern, die für den erstmals vergebenen Buchpreis sowie den Debütpreis eingereicht wurden, haben die Verlage die Erwartungen schon mengenmäßig übertroffen. Klingende Namen wie Michael Köhlmeier ("Das Mädchen mit dem Fingerhut"), Kathrin Röggla ("Nachtsendung") und der für die Shortlist des Deutschen Buchpreises nominierte Reinhard Kaiser-Mühlecker ("Fremde Seele, dunkler Wald") haben es nicht in die Endauswahl geschafft. "Seit wir die Longlist veröffentlicht haben, wird uns ständig gesagt, welche falschen Bücher drauf und welche richtigen nicht drauf sind", erzählte Schwens-Harrant.

Debütpreis



Insgesamt werden 45.000 Euro vergeben: 20.000 für den Gewinner des Buchpreises, 2.500 für die anderen vier Shortlist-Autoren, 10.000 für den Gewinner des Debütpreis und wieder je 2.500 für die beiden anderen Autoren der Debüt-Shortlist.

Die Shortlist für den Debütpreis stand bereits seit längerem fest: Sacha Batthyanys "Und was hat das mit mir zu tun?", in dem sich der Schweizer Journalist auf die Spuren seiner Großtante heftet, die in das Kriegsverbrechen im burgenländischen Rechnitz verstrickt war, findet sich darauf, außerdem Friederike Gösweiners Debüt "Traurige Freiheit" über eine Generation zwischen Praktikum und Prekariat und Katharina Winklers "Blauschmuck", über eine wahre Emigrationsgeschichte einer jungen Frau aus Anatolien nach Mitteleuropa.

"Schöner Einblick" für Drozda

Für Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ), der den Nominierten per Aussendung gratulierte, handelt es sich um "eine Auswahl, die von poetischer Prosa über hochreflexives Erzählen bis hin zu versierten Romanciers führt". Die neue Shortlist ermögliche "in dieser Zusammenstellung einen schönen Einblick in die Vielfalt der österreichischen Gegenwartsliteratur". (APA, red, 11.10.2016)