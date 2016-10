100 Millionen in Zellstoffwerke in Österreich und Tschechien

Wien/Lenzing – Die Lenzing-Gruppe steckt 100 Mio. Euro in die Modernisierung und den Ausbau ihrer Faserzellstoffwerke in Lenzing (Oberösterreich) und in Paskov in Tschechien. 60 Mio. Euro entfallen auf OÖ, knapp 40 Mio. Euro auf Paskov. Damit schaffe Lenzing in den kommenden zweieinhalb Jahren zusätzlich 35.000 Jahres-Tonnen Kapazität, erklärte CEO Stefan Doboczky am Dienstag in einer Aussendung. (APA, 11.10.2016)