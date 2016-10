Oliver Kahn Markenbotschafter von Bayern München

Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter sei als Bayern-Werbebotschafter vor allem für den asiatischen Markt geeignet

München – Oliver Kahn wird einem Medienbericht zufolge neuer Markenbotschafter des FC Bayern München. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter sei nach einem Bericht der "Bild" (Dienstag) als Bayern-Werbebotschafter vor allem für den asiatischen Markt geeignet. Der deutsche Fußball-Meister hat seit kurzem im chinesischen Shanghai ein eigenes Büro.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte der 47-jährige Kahn Gerüchte über einen neuen Job geschürt, als er bei Facebook vor einem Wappen des FC Bayern ankündigte, in fünf Tagen Großes zu verkünden. Am Montag postete Kahn dann: "Morgen kehre ich zu meinen Wurzeln zurück."

Seit dem Ende seiner aktiven Fußball-Karriere ist Kahn TV-Experte beim ZDF und war unter anderem als Testimonial für Euronics, Tipico und Weight Watchers tätig, wie turi2.de aufzählt. (APA, red, 11.10.2016)