eurobest verkündet Jury-Mitglieder für 2016

Das Werbefestival findet dieses Jahr von 30. November bis 2. Dezember im Rom statt

Wien/Rom – 116 Werbe- und Kommunikationsexperten werden dieses Jahr beim eurobest-Werbefestival in Rom Europas beste Kreativarbeiten in 19 Kategorien bewerten. Mit einem leichtem Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2015: rund 40 Prozent) markiert die diesjährige Frauenquote von über 41 Prozent, den höchsten Frauenanteil seit Beginn der Eurobest-Geschichte. Aus Österreich ist Katja Claus von Wien Nord in der Jury vertreten.

Das European Festival of Creativity findet von 30. November bis 2. Dezember 2016 in Rom, Italien, statt. Einreichungen sind noch bis 14. Oktober 2016 möglich. Informationen zu Einreichungen online auf eurobest.com.

Die Jurybesetzungen 2016 im Detail:

Entertainment Jury

Jury Präsidentin – Verra Budimlija , Chief Strategy Officer, MEC, GB

, Chief Strategy Officer, MEC, GB Tommi Laiho , CEO und Creative Director, FOLK, Finnland

, CEO und Creative Director, FOLK, Finnland Baptiste Clinet , Executive Creative Director, DAREWIN, Frankreich

, Executive Creative Director, DAREWIN, Frankreich Kenny Blumenschein , Executive Creative Director Content, Ogilvy & Mather, Deutschland

, Executive Creative Director Content, Ogilvy & Mather, Deutschland Ludovica Federighi , Head of Branded Content, MAGNOLIA SPA, Italien

, Head of Branded Content, MAGNOLIA SPA, Italien José Antonio Nogales , Chief Creative Officer, Havas Sport & Entertainment, Spanien

, Chief Creative Officer, Havas Sport & Entertainment, Spanien Sedir Ajeenah , Creative Director und Partner, Garbergs, Schweden

, Creative Director und Partner, Garbergs, Schweden Michael Rottmann, Creative Director und Partner, Metzger Rottmann Bürge, Schweiz

Creative Director und Partner, Metzger Rottmann Bürge, Schweiz Ben Hartman , Executive Creative Director, TBWA\united, Niederlande

, Executive Creative Director, TBWA\united, Niederlande Dave Roberts, Managing Director, Trailer Park London, GB

Creative Effectiveness Jury

Jury Präsidentin – Bertille Toledano , Vorsitzende, BETC Paris, Frankreich

, Vorsitzende, BETC Paris, Frankreich Matt Gladstone , Planning Partner, Grey London, GB

, Planning Partner, Grey London, GB Thomas Strerath , Board Member and Partner, Jung von Matt, Deutschland

, Board Member and Partner, Jung von Matt, Deutschland Lise Tangen Hansen , Business Director, Market Insight and Effect Documentation, Carat, Norwegen

, Business Director, Market Insight and Effect Documentation, Carat, Norwegen Chris Alders , Strategy Director, Publicis ONE, Niederlande

, Strategy Director, Publicis ONE, Niederlande Dorota Zurkowska-Bytner , Vice President and Head of Commercial Development and Operations, Discovery Polska, Polen

, Vice President and Head of Commercial Development and Operations, Discovery Polska, Polen Igor Kirikchi , CEO, BBDO Moscow, Russland

, CEO, BBDO Moscow, Russland Giles Hedger, Chief Strategy Officer, FCB Inferno, GB

Design Jury

Jury Präsident – Dan Vasconcelos , Associate Creative Director, Siegel+Gale, EMEA

, Associate Creative Director, Siegel+Gale, EMEA Phil van Duynen , Creative Director, Adopt, Belgien

, Creative Director, Adopt, Belgien Kristina May Pries , Creative Director und Gründer, We Are AM, Dänemark

, Creative Director und Gründer, We Are AM, Dänemark Béatrice Mariotti , Vice President und Chief Creative Officer, Carré Noir, Frankreich

, Vice President und Chief Creative Officer, Carré Noir, Frankreich Katie Taylor , Executive Creative Director, Brand Union, Deutschland

, Executive Creative Director, Brand Union, Deutschland Paola Manfroni , Creative Director, Marimo, Italien

, Creative Director, Marimo, Italien Lisa Lindgren , Creative Director, Bror Rudi Creative, Schweden

, Creative Director, Bror Rudi Creative, Schweden Bruce Roberts, Creative Director, TBWA\Zürich, Schweiz

Interactive, Mobile and Digital Craft Jury

Jury Präsidentin – Cheyney Robinson , Chief Experience Officer, Isobar, EMEA und Asien-Pazifik

, Chief Experience Officer, Isobar, EMEA und Asien-Pazifik Pieter Staes , Creative Director, These Days, Belgien

, Creative Director, These Days, Belgien Martin Mohr , Group Creative Director, Hjaltelin Stahl, Dänemark

, Group Creative Director, Hjaltelin Stahl, Dänemark Lili De Villeneuve , Creative Director, 5emeGauche, Frankreich

, Creative Director, 5emeGauche, Frankreich Darren Richardson , Chief Creative Officer, BBDO Düsseldorf, Deutschland

, Chief Creative Officer, BBDO Düsseldorf, Deutschland Davide Boscacci , Group Creative Director, Leo Burnett, Italien

, Group Creative Director, Leo Burnett, Italien Kim Nieuwenhuijs-Griffioen , Creative Director, Code d'Azur, Niederlande

, Creative Director, Code d'Azur, Niederlande Lars Holthe , Creative Director, Anorak, Norwegen

, Creative Director, Anorak, Norwegen Breno Cotta , Executive Creative Director, Cheil, Spain

, Executive Creative Director, Cheil, Spain Philip Arvidson, Art Director und Creative Lead, Perfect Fools, Schweden

Direct Jury

Jury Präsidentin – Nicky Bullard , Chairman und Chief Creative Officer, MRM-Meteorite, GB

, Chairman und Chief Creative Officer, MRM-Meteorite, GB Peter Ampe , Executive Creative Director, DDB Brüssel, Belgien

, Executive Creative Director, DDB Brüssel, Belgien Olivier Apers , Executive Creative Director, BETC, Frankreich

, Executive Creative Director, BETC, Frankreich Neil Elliot , Executive Creative Director, Grey, Germany

, Executive Creative Director, Grey, Germany Carla Leveratto , Creative Director, Gruppo Roncaglia, Italien

, Creative Director, Gruppo Roncaglia, Italien Diana Papuc , Group Creative Director, Leo Burnett, Rumänien

, Group Creative Director, Leo Burnett, Rumänien Isahac Oliver , Executive Creative Director, &Rosàs, Spanien

, Executive Creative Director, &Rosàs, Spanien Amalia Pitsiava, Copywriter, Saatchi & Saatchi Stockholm, Schweden

Film Craft Jury

Jury Präsident – Karim Bartoletti , Partner/Executive Producer, Indiana Production, Italien

, Partner/Executive Producer, Indiana Production, Italien Klaartje Galle , Associate Creative Director, BBDO, Belgien

, Associate Creative Director, BBDO, Belgien Malene Dyhring , Founder and Executive Producer, Honeytrap, Dänemark

, Founder and Executive Producer, Honeytrap, Dänemark David Green , Head of TV Production, BETC, Frankreich

, Head of TV Production, BETC, Frankreich Pablo Bach , Creative Director, LIGA 01 COMPUTERFILM, Deutschland

, Creative Director, LIGA 01 COMPUTERFILM, Deutschland Bethany Papenbrock , Head of Production, 180 Amsterdam, Niederlande

, Head of Production, 180 Amsterdam, Niederlande Pia Dueholm , Executive Agency Producer, INGO Stockholm, Schweden

, Executive Agency Producer, INGO Stockholm, Schweden Jax Ostle-Evans, Executive Producer, Stinkdigital, GB

Film, Print, Print and Poster Craft Jury

Jury Präsident – Bruno Bertelli , Global Chief Creative Officer (Publicis WW) und CEO (Publicis Italy), Publicis WW und Publicis, Italien

, Global Chief Creative Officer (Publicis WW) und CEO (Publicis Italy), Publicis WW und Publicis, Italien Joost Berends , Creative Director, mortierbrigade, Belgien

, Creative Director, mortierbrigade, Belgien Romain Repellin , Associate Creative Director, Writer, Ogilvy & Mather Paris, Frankreich

, Associate Creative Director, Writer, Ogilvy & Mather Paris, Frankreich Alice Bottaro , Creative Director, DDB Berlin, Deutschland

, Creative Director, DDB Berlin, Deutschland Eran Nir , Vice President Creative Director, BBR Saatchi & Saatchi, Israel

, Vice President Creative Director, BBR Saatchi & Saatchi, Israel Øystein Halvorsen , Creative Director, TRY, Norwegen

, Creative Director, TRY, Norwegen Marta Llucià , Executive Creative Director, McCann Worldgroup Barcelona, Spanien

, Executive Creative Director, McCann Worldgroup Barcelona, Spanien Lotta Ågerup , Art Director, King, Schweden

, Art Director, King, Schweden Raul Serrat , Executive Creative Director, Serviceplan Suisse, Schweiz

, Executive Creative Director, Serviceplan Suisse, Schweiz John De Vries , Creative Director, XXS Amsterdam, Niederlande

, Creative Director, XXS Amsterdam, Niederlande Ilker Zaharya , Founder, BURO, Türkei

, Founder, BURO, Türkei Ben Mooge, Executive Creative Director, Havas London, GB

Healthcare Jury

Jury Präsidentin – Anne de Schweinitz , Global Managing Director, Healthcare, FleishmanHillard, Global

, Global Managing Director, Healthcare, FleishmanHillard, Global Rachael Pay , Managing Director Health, Weber Shandwick, EMEA

, Managing Director Health, Weber Shandwick, EMEA Jeremy Bird , Managing Partner und Creative Director, Havas Life Bird & Schulte, Deutschland

, Managing Partner und Creative Director, Havas Life Bird & Schulte, Deutschland Fabio De Vecchi , Executive Creative Director, Sudler & Hennessey Milan, Italien

, Executive Creative Director, Sudler & Hennessey Milan, Italien Sebastian de la Serna , Executive Creative Director, Publicis Health, Spanien

, Executive Creative Director, Publicis Health, Spanien Julian Astin , European Creative Director, ICC Health, Schweiz

, European Creative Director, ICC Health, Schweiz Nick Schanche , Creative Director, Ogilvy Healthworld, GB

, Creative Director, Ogilvy Healthworld, GB Diana Janicki, Executive Creative Director, TBWA\WorldHealth, GB

Innovation and Creative Data Jury

Jury Präsident – Lucio Rufo , Executive Creative Director, R/GA London, GB

, Executive Creative Director, R/GA London, GB Brendan Hewitt , Global Innovation Director, PHD, Global

, Global Innovation Director, PHD, Global Alon Lifshitz , Managing Director, Blumberg Capital, Israel

, Managing Director, Blumberg Capital, Israel Alicia Matilda Lubrani , Head of Marketing Communication, Samsung, Italien

, Head of Marketing Communication, Samsung, Italien Artur Szatkowski , Creative Technologist Consultant, Hypermedia, Polen

, Creative Technologist Consultant, Hypermedia, Polen Fredrik Svensson , Founder and Idea Director, Folket/Tillsammans, Schweden

, Founder and Idea Director, Folket/Tillsammans, Schweden Emmanuel Flores Elias , Innovation Director, JWT Amsterdam, Niederlande

, Innovation Director, JWT Amsterdam, Niederlande Yandis Ying, Creative Director, SapientNitro, GB

Integrated Jury

Jury Präsidentin – Nicky Bullard , Chairman and Chief Creative Officer, MRM-Meteorite, GB

, Chairman and Chief Creative Officer, MRM-Meteorite, GB Jaime Mandelbaum , Chief Creative Officer – Europe, Y&R, Europa

, Chief Creative Officer – Europe, Y&R, Europa Caitlin Ryan , Executive Creative Director, Cheil London, GB

, Executive Creative Director, Cheil London, GB Iain Jacob , CEO, EMEA, Publicis Media, EMEA

, CEO, EMEA, Publicis Media, EMEA Caterina Tonini , Vice President, Havas PR, Italien

, Vice President, Havas PR, Italien Dan Vasconcelos , Associate Creative Director, Siegel+Gale, EMEA

, Associate Creative Director, Siegel+Gale, EMEA Diana Sukopp , Creative Group Head, Grabarz & Partner, Deutschland

, Creative Group Head, Grabarz & Partner, Deutschland Isahac Oliver, Executive Creative Director, &Rosàs, Spanien

Media Jury

Jury Präsident – Iain Jacob , CEO, Publicis Media, EMEA

, CEO, Publicis Media, EMEA Amelie Cavenaile , Client Service Director, Havas Media, Belgien

, Client Service Director, Havas Media, Belgien Pascal Crifo , CEO, Blue 449/Optimedia, Frankreich

, CEO, Blue 449/Optimedia, Frankreich Sven Weisbrich , CEO, Universal McCann, Deutschland

, CEO, Universal McCann, Deutschland Danny Ciechanover, Digital Media Director, Mench-adv, Israel

Digital Media Director, Mench-adv, Israel Graziana Pasqualotto , Managing Director, OMD, Italien

, Managing Director, OMD, Italien Håvard Windstad , Strategic Advisor, Mediacom, Norwegen

, Strategic Advisor, Mediacom, Norwegen Rafael Urbano , General Manager, Vizeum Ymedia, Spanien

, General Manager, Vizeum Ymedia, Spanien Julia Kronberg , Account Director, PHD, Schweden

, Account Director, PHD, Schweden Hande Bursalıoğlu Beceren, Managing Director, MEC, Türkei

Outdoor and Radio Jury

Jury Präsident – Jaime Mandelbaum , Chief Creative Officer, Y&R, Europa

, Chief Creative Officer, Y&R, Europa Katja Claus , Art Director, Wien Nord, Österreich

, Art Director, Wien Nord, Österreich Pieter Claeys , Creative Director, Happiness FCB, Belgien

, Creative Director, Happiness FCB, Belgien Clare McNally , Creative Director, Konstellation & Republica, Dänemark

, Creative Director, Konstellation & Republica, Dänemark Mark Forgan , Creative Director, ROSAPARK, Frankreich

, Creative Director, ROSAPARK, Frankreich Francisca Maass , Managing Director, thjnk, Deutschland

, Managing Director, thjnk, Deutschland Vicky Gitto , Chairman and Chief Creative Officer, Y&R/VML, Italien

, Chairman and Chief Creative Officer, Y&R/VML, Italien Steve Colmar , Executive Creative Director, Publicis One, Portugal

, Executive Creative Director, Publicis One, Portugal Danil Golovanov , Main Pepper, Owner und Chief Creative, Red Pepper Creative, Russland

, Main Pepper, Owner und Chief Creative, Red Pepper Creative, Russland Nadja Lossgott, Creative Director, AMV BBDO, GB

PR Jury

Jury Präsidentin – Caterina Tonini , Vice President, Havas PR, Italien

, Vice President, Havas PR, Italien Eveline De Ridder , Partner, Whyte Corporate Affairs, Belgien

, Partner, Whyte Corporate Affairs, Belgien Amelie Aubry , Senior Vice President, Elan Edelman, Frankreich

, Senior Vice President, Elan Edelman, Frankreich Uta Schwaner , Managing Director, Golin, Deutschland

, Managing Director, Golin, Deutschland Philipp Skrabal , Chief Creative Officer, Farner Consulting AG, Schweiz

, Chief Creative Officer, Farner Consulting AG, Schweiz Ana González , Associate Director, Ketchum, Spanien

, Associate Director, Ketchum, Spanien Canan Yasar , Creative Director, Obeya PR, Schweden

, Creative Director, Obeya PR, Schweden Scott Wilson, UK CEO und Managing Director EMEA, Cohn & Wolfe, GB/EMEA

Promo and Activation Jury

Jury Präsidentin – Caitlin Ryan , Executive Creative Director, Cheil, GB

, Executive Creative Director, Cheil, GB Nathalie Strybos , Copywriter, Serviceplan Benelux, Belgien

, Copywriter, Serviceplan Benelux, Belgien Fabien Teichner , Chief Creative Officer, Marcel, Frankreich

, Chief Creative Officer, Marcel, Frankreich Diana Sukopp , Creative Group Head, Grabarz & Partner, Deutschland

, Creative Group Head, Grabarz & Partner, Deutschland Alessandro Sabini , Chief Creative Officer, McCann Worldgroup, Italien

, Chief Creative Officer, McCann Worldgroup, Italien Agnes Stenberg-Schentz , Art Director, Forsman & Bodenfors, Schweden

, Art Director, Forsman & Bodenfors, Schweden Tuğbay Bilbay , CEO and Chief Creative Office, Manajans J. Walter Thompson, Türkei

, CEO and Chief Creative Office, Manajans J. Walter Thompson, Türkei Stephen Joss, Creative Director, DDB & Tribal Amsterdam, Niederlande

(red, 11.10.2016)