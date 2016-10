Neue Rubriken für "Wien Heute"

ORF-Magazin startet "Echt nah" und "Echt wahr"

Wien – Das ORF-Stadtmagazin "Wien heute" startet am 15. Oktober 2016 mit zwei neuen Rubriken. "Echt nah" schaut sich jeden Samstag im Grätzl um und beantwortet etwa Fragen nach empfehlenswerten Restaurants oder neuen Künstlern und Designern im Bezirk.

Am Sonntag blickt das Magazin mit "Echt wahr" zurück, holt Kuriositäten und Raritäten aus dem "Wien heute"-Archiv und fragt nach, was daraus geworden ist.

Brigitte Wolf, ORF-Landesdirektorin für Wien: "Gerade am Wochenende bleibt etwas Zeit durchzuatmen. Genau dafür ist künftig auch in 'Wien heute‘ Platz, wenn wir am Samstag in die Grätzl und am Sonntag in unser Archiv schauen. Die neuen Rubriken sollen in der Sendung bewusst mehr Zeit bekommen." (red, 11.10.2016)