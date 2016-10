Erdogan-Beschwerde gegen Einstellung von Böhmermann-Klage

TV-Satiriker und Grimme-Preisträger Böhmermann hatte sein Gedicht Ende März in seiner Sendung Neo Magazin Royale vorgetragen

Mainz/Ankara – Der türkische Staatspräsident Tayyip Erdogan will die Einstellung der Ermittlungen gegen Jan Böhmermann wegen dessen "Schmähgedichts" nicht hinnehmen. Erdogans Anwalt habe Beschwerde eingelegt, erklärte die Staatsanwaltschaft in Mainz am Montag. Diese werde nun von der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz geprüft.

TV-Satiriker und Grimme-Preisträger Böhmermann hatte sein Gedicht Ende März in seiner Sendung Neo Magazin Royale vorgetragen. Darin brachte er Erdogan mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung. Zuvor hatte Böhmermann allerdings betont: Anders als Satire sei solch ein "Schmähgedicht" in Deutschland nicht zulässig. Diesen Zusammenhang berücksichtigte die Staatsanwaltschaft bei ihrer Entscheidung. Die Ermittlungen waren am Dienstag voriger Woche eingestellt worden. Unabhängig von diesem Verfahren gibt es noch eine Privatklage Erdogans gegen Böhmermann vor der Zivilkammer Anfang November in Hamburg.

Die Türkei hat offenbar ein ZDF-Interview mit F. #Gülen gesperrt. Das Video sei auf YouTube in der #Türkei geblockt. — ZDF heute (@ZDFheute) October 10, 2016

Wie das ZDF-heute Journal am Montagabend berichtete, ließ die türkische Regierung ein Youtube-Video in der Türkei sperren, das ein ZDF-Interview mit Erdogan-Erzfeind Fetullah Gülen zeigt. (Reuters, red, 10.10.2016)