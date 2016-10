Rooney beginnt gegen Slowenien auf der Bank

England-Coach Southgate: "Aus taktischen Gründen" – Deutschland in Erwartung einer weiteren Galavorstellung, diesmal gegen Nordirland

Hannover/Ljubljana – Bei einer Pressekonferenz am Montagabend in Ljubljana hat der englische Fußball-Teamchef Gareth Southgate die Versetzung von Wayne Rooney auf die Bank bestätigt. Der 117-fache Teamspieler werde am Dienstag gegen Slowenien aus taktischen Gründen nicht in der Startformation stehen, sagte Southgate. Liverpools Jordan Henderson werde die "Three Lions" statt Rooney als Kapitän auf den Rasen führen.

Seine Entscheidung habe nichts mit der teils heftig kritisierten Leistung von Rooney beim 2:0-Heimsieg am Samstag gegen Malta zu tun, verriet Southgate. Vielmehr wolle er mit der Umstellung auf die Spielweise der Slowenen eingehen. "Das ist Fußball", reagierte Rooney, der in der ersten Elf durch Tottenham-Profi Eric Dier ersetzt wird, gelassen. "Ich habe 13 Jahre nonstop für England gespielt und alles gegeben. Es kommt die Zeit, da ist man nicht der erste Name auf der Liste. Es ist eine Chance für andere Spieler."

Deutschland erwartet nächsten Galaauftritt

Fußball-Weltmeister Deutschland stellen sich nach dem überzeugenden Auftritt gegen Tschechien in der WM-Qualifikation die kampfstarken Nordiren gegenüber. Unbequem und defensiv werden die Briten am Dienstag (20.45 Uhr/live RTL) in Hannover erwartet. Am deutschen Selbstverständnis ändert das nichts. Die nächste Galavorstellung soll folgen. "Luft nach oben gibt es immer", meinte Thomas Müller.

Nach dem 3:0 gegen die Tschechen in Hamburg gab es für die Deutschen Lob von allen Seiten. "Wir haben jetzt gesehen, wie gut wir Fußball spielen können. Das zu bestätigen, ist natürlich nicht immer einfach", sagte Torhüter Manuel Neuer nun vor der Partie gegen Nordirland.

Bei der EM trafen die beiden Teams in der Gruppe in einer einseitigen Partie aufeinander. Mehr als ein 1:0 gegen das Bollwerk durch ein Tor des nun verletzt fehlenden Mario Gomez sah für den Favoriten nicht heraus, obwohl sich die Deutschen eine Vielzahl von hochkarätigen Chancen herausgespielt hatten. "Ich erwarte, dass sie sich mit zehn Mann am Sechzehner positionieren", meinte Real-Madrid-Star Toni Kroos zur Neuauflage. Bisher gab es in 15 Partien gegen die Nordiren nur zwei Niederlagen. Die letzte, ein 0:1 in Hamburg, liegt 33 Jahre zurück.

Tschechien vs. Aserbaidschan

Der Bayern-Angreifer Müller könnte mit einem weiteren Länderspiel-Tor – es wäre sein 37. – in die Top Ten der deutschen Nationalmannschafts-Torjäger aufsteigen. Die Nordiren setzen auf ihren Angreifer Kyle Lafferty, der beim 4:0 gegen San Marino zuletzt zweimal traf. In einem weiteren Gruppenspiel will Tschechien zu Hause gegen das Überraschungsteam Aserbaidschan den ersten Dreier einfahren. Die Gäste haben wie der Weltmeister bisher beide Partien gewonnen. (APA/Reuters, 10.10.2016)