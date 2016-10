Terrormiliz IS bestätigte Tod von Propagandachef

Einen Monat nach dem Pentagon – Auch Russland hatte Tötung für sich beansprucht

Raqqa/Damaskus – Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat am Montag den Tod ihres Propagandachefs, der laut US-Verteidigungsministerium vergangenen Monat bei einem Luftangriff in der syrischen Provinz Raqqa getötet wurde, bestätigt. In einem Online-Statement der Terrormiliz wurde Abu Mohammed Al-Adani, auch bekannt als Abu Mohammed al-Furqan bzw. Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, gewürdigt.

Unklar ist, wann und wo er getötet wurde. Sowohl die USA als auch Russland hatten den Luftangriff auf al-Adani für sich in Anspruch genommen. (APA/Reuters, 10.10.2016)