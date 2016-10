UN-Kommissar für Ermittlung mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Jemen

Kritik am UN-Menschenrechtsrat

Genf/Berlin – UN-Menschenrechtskommissar Zaid Raad al-Hussein hat nach dem Luftangriff auf eine Trauerfeier im Jemen mit Hunderten Toten und Verletzten abermals eine internationale Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Jemen gefordert.

Zugleich kritisierte er am Montag, die Mitglieder des UN-Menschenrechtsrates hätten dazu beigetragen, ein Klima der Straflosigkeit in Jemen zu schaffen, indem sie die Situation in dem Land nicht angemessenen untersucht hätten.

Im vergangenen Monat hatte der Menschenrechtsrat eine unabhängige Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Jemen abgelehnt, wo eine von Saudi-Arabien angeführte arabische Militärallianz gegen Rebellen des Houthi-Volkes kämpft. Diese haben die Regierung von Präsident Abd-Rabbu Mansur Hadi gestürzt.

Bei einem Luftangriff der Allianz auf eine Trauerfeier in Jemens Hauptstadt Sanaa waren am Wochenende nach UN-Angaben mehr als 140 Menschen getötet und über 525 verletzt worden. Allein in den ersten zehn Tagen dieses Monats wurden nach den Worten des UN-Kommissars im Jemen 369 Menschen getötet und verletzt. Das seien dreimal so viele wie im September, sagte er und forderte einen Waffenstillstand.

Auch der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier verlangte, die Verantwortlichen für die grausame Tat vom Wochenende müssten ermittelt werden. Solche mörderischen Anschläge dürften sich nicht wiederholen. "Die vielen Toten auf der Trauerfeier sollten allen in Jemen und in der Region, die politische Verantwortung tragen, eine Mahnung sein, gerade jetzt nach Möglichkeiten zu suchen für eine Wiederaufnahme der von den Vereinten Nationen vermittelten Gespräche über einen Waffenstillstand und eine politische Lösung für Jemen."

Hinter dem Konflikt in Jemen stehen auch die Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien. Das Königreich wirft dem Iran vor, die schiitischen Houthi militärisch zu unterstützen, was die Regierung in Teheran bestreitet. Beide Staaten ringen um die Vorherrschaft in der Region.

Nach UN-Schätzungen sind in dem Krieg bisher mehr als 10.000 Menschen getötet worden. In dem armen Land fehlen wegen der Kämpfe die lebensnotwendigen Dinge. Laut UN haben 28 Millionen Menschen nicht ausreichend zu essen. (APA/Reuters, 10.10.2016)