Langjähriger Caritas-Präsident für Verdienste um das Spendenwesen ausgezeichnet

Wien – Der langjährige Präsident der Caritas, Franz Küberl, ist Fundraiser des Jahres. Der Fundraising Verband zeichnet am Montagabend zum 23. Mal hervorragende Leistungen in der Spenderkommunikation aus.

Küberl sei "weithin bekannt" für sein gesellschaftliches Engagement und "einer der engagiertesten Österreicher für soziale Anliegen", betonte der Verband. "Er zögerte nie, wenn es darum ging, Menschen für die Situation der Nächsten zu sensibilisieren." Ohne dieses Auftreten würden viele soziale Projekte heute nicht in dieser Form bestehen.

Auszeichnungen auch für Clowndoctors, Greenpeace, Medizinische Universität Wien

Der Spot "Wir bringen Lachen ins Spital" von den Rote Nasen Clowndoctors setzte sich als bester Fundraising Spot des Jahres 2016 durch. Der Clip zeigt die Wichtigkeit, kranke Kinder mit Humor und Lebensfreude zu stärken. Greenpeace punktet bei der besten Fundraising Innovation – mit virtuellen Flügen über die Baumkronen des Regenwaldes oder Bootsfahrten auf einem der letzten frei fließenden Flüsse. Den Fundraising Award für die Partnerschaft des Jahres erhält die Medizinische Universität Wien.

... Care, Volkshilfe Wien, Karl-Franzens-Universität Graz

Care wird für das beste Direct Mailing des Jahres ausgezeichnet. Der Award für die Fundraising Aktion des Jahres geht an die Volkshilfe Österreich für das gemeinsam mit Nova Music Entertainment organisierte "Voices for refugees – Solidaritätskonzert für ein menschliches Europa". Die Karl-Franzens-Universität Graz setzte sich in der Kategorie Fundraising Online Kampagne des Jahres mit "430 Sessel für die Uni Graz – Nimm Platz in der Geschichte...und in der Zukunft" durch. (APA, 10.10.2016)