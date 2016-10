Größter russischer Ölkonzern Rosneft übernimmt Konkurrenten Baschneft

Rosneft zahlt für Staatsanteil in Höhe von 50,8 Prozent umgerechnet 4,7 Mrd. Euro – Auch Lukoil hatte sich beworben – Regierung will heuer auch 19,5 Prozent von Rosneft abstoßen

Moskau – Russlands größter, staatlich geführter Ölkonzern Rosneft übernimmt auf Wunsch der Moskauer Regierung den Konkurrenten Baschneft. Für den Staatsanteil von 50,8 Prozent bezahlt Rosneft 329,7 Mrd. Rubel (4,75 Mrd. Euro). Das geht aus einer am Montag von Regierungschef Dmitri Medwedew unterzeichneten Anordnung hervor, wie russische Agenturen meldeten.

Die Rohstoffmacht Russland will mit der Privatisierung von Staatsunternehmen ihr Haushaltsloch stopfen. Die Geldsumme soll laut Anordnung bis zum 14. Oktober an den Staat überwiesen werden. Unter den Bewerbern waren auch die Konkurrenten Lukoil und Tatneft sowie der Fonds Energija von Ex-Energieminister Igor Jussufow, die aber einen niedrigeren Preis angeboten hatten.

Baschneft gilt mit einem Fördervolumen von etwa 20 Millionen Tonnen im Jahr als sechstgrößter Ölproduzent in Russland. Das Unternehmen ist in der Teilrepublik Baschkortostan westlich des Uralgebirges ansässig. Die Regierung von Baschkortostan will ihren 25-prozentigen Anteil behalten, die restlichen Aktien sind im Streubesitz. Baschneft ist an der Moskauer Börse gelistet.

Im März 2010 hatte der russische Mischkonzern AFK Sistema von Wladimir Jewtuschenkow 49 Prozent der Baschneft-Anteile für 2,5 Mrd. US-Dollar (aktuell 2,2 Mrd. Euro) gekauft. Analysten zufolge lag die Summe deutlich unter dem damaligen Marktwert. 2014 leitete die russische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen Jewtuschenkow wegen Verdacht auf Geldwäsche ein. Der Deal mit Baschneft-Anteilen wurde für ungültig erklärt und das Paket zugunsten des Staats beschlagnahmt.

Regierungschef Medwedew ordnete ferner an, noch heuer 19,5 Prozent der Staatsanteile an Rosneft zu verkaufen. Der Staat rechnet mit einem Erlös von bis zu 700 Mrd. Rubel. Rosneft war nach der Übernahme des Konzerns Juganskneftegaz – des wichtigsten Betriebs des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos – 2004 zum größten Ölförderer Russlands aufgestiegen. (APA, 10.10.2016)