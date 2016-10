My Sound Of Music: Purple Schnürlrain

Schräger Sex und das Trauma der Flucht. Das Salzburger Musikfilmfestival My Sound Of Music beginnt am Donnerstag

Salzburg – Das viertägige Musikfilmfestival My Sound Of Music in Salzburg bietet an diversen Orten der Landeshauptstadt Konzerte, DJs, Vorträge, eine Fotoausstellung, Workshops und einen Musikvideowettbewerb. Vor der Eröffnung am Donnerstag im Das Kino gibt es einen Umzug mit der Wiener Dragqueen-Truppe H.Ø.D.

My Sound Of Music hat den Anspruch soziopolitische Fragen zu erörtern, heuer sind das "Geschlecht und queere Identität" sowie "Migration und Flucht".

Der Parade folgt eine Performance von H.Ø.D. mit der "female Dragqueen" Denise Kottlett. Der Eröffnungsfilm Desire Will Set You Free (D 2015) porträtiert ein schwules Liebespaar in Berlin, das die Nacht zum Tag macht und seine Wünsche entdeckt. Dabei wirken Stars wie Nina Hagen, Peaches, Blixa Bargeld und Rosa von Praunheim mit. Regisseur Yony Leyser wird dann mit dem Publikum diskutieren.

Später (22.00 Uhr) läuft In Search Of The Ultra-Sex (F 2015), eine Montage aus Pornos der 1970er- und 1980er-Jahre, die die Regisseure Nicolas Charlet und Bruno Lavaine neu synchronisiert haben.

Am Freitag erzählt der deutsche Journalist Mirco Keilberth vom Fluchtalltag im Sahel, die deutsche Wissenschafterin Heidrun Friese spricht über "Die Harraga - Flucht als Teil der tunesischen Jugendkultur", danach Kilian Hüfner zum Reisepassquartett. Regisseurin Hind Meddeb porträtiert in Tunisia Clash (Tunesien 2015) fünf tunesische Rapper. Akounak (Niger/ USA 2015) ist ein Rockdrama, das Purple Rain von Prince neu erzählt, und zugleich der erste Film, der in der Tuareg-Sprache Tamaschek gedreht wurde; in der Hauptrolle ist Gitarrist Mdou Moctar zu sehen. Am Samstag gibt es Live-Konzerte auf dem Platzl, etwa die Combo She And The Junkies. (Gerhard Dorfi, 11.10.2016)