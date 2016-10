Gruner + Jahr legt Marketing und PR zusammen

Neue Abteilung Kommunikation unter Leitung von Frank Thomsen

Hamburg – Gruner + Jahr bündelt die Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens. Frank Thomsen übernimmt ab November zusätzlich zur Unternehmenskommunikation auch die Verantwortung für das Marketing des Hamburger Verlags.

Gruner + Jahr will damit die Kommunikation über das Unternehmen und seine Marken modernisieren und digitalisieren. Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr: "Wir sind ein Haus voller Geschichten. Wir wollen diese Geschichten von Gruner + Jahr, seiner Redaktionen und Digitalangebote in allen Formaten über sämtliche Kanäle erzählen. Was dabei Marketing ist und was Unternehmens- und Markenkommunikation, lässt sich immer weniger voneinander trennen. Gerade im Miteinander sehen wir eine große Chance."

Anke Worringen, die das Marketing seit 2013 geleitet hat, wechselt zum hauseigenen Content-Communication-Dienstleister Territory. Sie übernimmt dort die neue Position des Chief People & Communication Officers. (red, 10.10.2016)