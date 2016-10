GÖD-Chef Neugebauer beklagt Miselsucht und lobt Sozialpartnerschaft

Der Langzeitvorsitzende der Beamtengewerkschaft übergibt an Norbert Schnedl, bleibt aber in Vorstand und Präsidium

Wien – Es kommt wohl nicht oft vor, dass Bundeskanzler und Vizekanzler im selben Haus auftreten – und dass Reinhold Mitterlehner dabei auf ein größeres und interessierteres Publikum trifft als Christian Kern. Dass das am Montag im Austria Center so war, hängt mit den Mehrheitsverhältnissen in der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GöD) zusammen – und mit dem Faktum, dass beim Fraktionstag der Christgewerkschafter im zweiten Stock de facto auch über den künftigen Vorsitz der Beamtengewerkschaft entschieden wurde.

Abschied mit 72 Jahren

Klar: Hätte Fritz Neugebauer sich entschlossen, für eine weitere Vorsitzperiode zu kandidieren, er hätte eine überwältigende Mehrheit seiner Fraktion hinter sich. Das war in jeder Minute des Fraktionstags zu spüren.

Aber Neugebauer, der beim Fraktionstag seinen 72. Geburtstag gefeiert hat, zieht sich zurück in die zweite Reihe – in Präsidium und Vorstand der Fachgewerkschaft bleibt er.

Und er geht nicht ohne Abrechnung: 19 Jahre ist er an der Spitze der Beamtengewerkschaft gestanden – 15 Minister und Staatssekretäre hat er dabei als Gegenüber gehabt. Er zählt sie alle auf, einer davon war sein Vorredner: Reinhold Lopatka, der seinerzeit als Finanzstaatssekretär Verhandlungspartner der GöD gewesen ist. Und Lopatka hatte in seinen Grußworten nur Lob für Neugebauer: "Man müsste für jeden ÖVP-Spitzenpolitiker ein Seminar ansetzen: Verhandlungsführung mit Fritz Neugebauer. Danke für den Nachhilfeunterricht."

Kritik an Schwächen der Regierung

Tatsächlich, sagt Neugebauer, müssten alle Dienstgebervertreter erst einmal das Wesen des öffentlichen Dienstes und die Regeln sozialpartnerschaftlicher Verhandlungen lernen: "Wir brauchen immer ein Jahr, bis wir die angelernt haben."Das hänge auch mit der Schwäche der Regierenden zusammen, "wir haben kein gutes Visavis in der Regierung". Insbesondere der SPÖ liest er die Leviten: Es widerspricht dem Verständnis der Beamten von korrektem Umgang, dass die Genossen den Bundeskanzler am 1. Mai ausgepfiffen haben und "dass man den amtierenden Bundeskanzler aus dem Amt jagt".

Was funktiniert: die Beamten

Generell beklagt Neugebauer die negative Sicht, die sich in Österreich breit macht: "Wenn man sich den Boulevard zu Gemüte führt, bekommt man den Eindruck, dieses Land stünde am Abgrund." Das sei aber ein Zerrbild: "Wenn man Revue passieren lässt, was in diesem Land funktioniert, dann ist es der öffentliche Dienst. Wir sind der Gegenpol zur Miselsucht."

Der Ruf nach dem "starken Mann" habe auch damit zu tun, dass die Regierenden (aber auch die Kirchenvertreter) ein bisschen die Bodenhaftung verloren hätten. Und dass sie sich feige versteckten, wenn es Entscheidungen zu vertreten gibt. Während Kern im Untergeschoß bei der sozialdemokratischen Fraktion seinen Kurs zum Freihandelsabkommen Ceta verteidigte, erklärte im Obergeschoß Neugebauer, dass man die Menschen nicht zu Dingen befragen dürfte, von denen sie nichts verstünden: 79 Prozent wüssten nicht, worum es bei Ceta geht, daher seien 80 Prozent dagegen.

Demokratie lebt vom Streit

Demokratie lebe aber auch vom Streit – wenn dieser aus der Leidenschaft geführt werde, gemeinsam etwas weiterzubringen. In diesem Sinne stelle die Sozialpartnerschaft einen Wert dar, "wer sich dem sozialen Dialog verweigert, verstößt gegen europäisches Recht. Wir lassen uns nicht vom Tisch des sozialen Dialogs verdrängen."

Für die Wahl seines Nachfolgers Norbert Schnedl – der am Mittwoch nach dem FCG-Vorsitz auch in der GöD den Vorsitz übernehmen soll – warb Neugebauer: "Wer vorne steht, braucht Gefolgschaft." Die Entscheidung für Schnedl begründete Neugebauer mit dessen Personalunion als künftiger GÖD-Vorsitzender und FCG-Chef. Die Verbindung der Fraktion mit dem ÖGB sei wichtig. Außerdem bringe Schnedl als Dienstrechtsreferent die Expertise im Dienst- und Besoldungsrecht mit.

Lange geplanter, in der linken Ecke verratener Abschied

Neugebauer erzählte den Delegierten, dass er bereits im März im kleinen Kreis angekündigt habe, sich zurückziehen zu wollen. Und alle hätten dicht gehalten – und ihn gebeten, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Aber ihm gehe die Familie vor. Das wollte er den Delegierten direkt mitteilen – dass sein Diese Information sei "aus der linken Ecke" gekommen.

In der roten Minderheitsfraktion gibt es übrigens ebenfalls einen Wechsel: Dort verabschiedete sich am Montag Richard Holzer, sein Nachfolger wird Hannes Gruber. (Conrad Seidl, 10.10.2016)