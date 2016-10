Chef der Wiener Stadthalle wiederbestellt

Wolfgang Fischer verhandelt um die Austragung der MTV Europe Music Awards

Wien – Wolfgang Fischer bleibt weitere fünf Jahre Geschäftsführer der Wiener Stadthalle. Das berichtete er in einem Interview mit dem "Kurier"(Montagsausgabe). Der frühere ORF-Mitarbeiter ist seit 2012 Chef der zur Wien Holding gehörenden Eventlocation – die seither unter anderem den 60. Song Contest beherbergte. Die neue Funktionsperiode beginnt im Februar 2017. Sie dauert somit bis 2022. Als mögliches künftiges Veranstaltungs-Highlight kündigte der Stadthallen-Geschäftsführer die MTV Europe Music Awards an. Derzeit gebe es Gespräche, diese 2018 in die Stadthalle zu holen, verriet Fischer. (APA, 10.10.2016)