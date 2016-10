Real-Kapitän Ramos droht Verletzungspause

Spanier zog sich beim Länderspiel Bänderverletzung im Knie zu

Madrid – Real Madrid droht mit Kapitän Sergio Ramos der nächste Profi wochenlang auszufallen. Der spanische Internationale zog sich beim 2:0 im WM-Quali-Spiel in Albanien am Sonntag eine Bänderverletzung im Knie zu, laut Medienberichten droht eine Pause von bis zu einem Monat. Am Montag sollten weitere Tests erfolgen. Bei Real fehlen derzeit bereits Marcelo, Casemiro und Luka Modric wegen Verletzungen.

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, fehlt Ramos dem spanischen Rekordmeister in vier Liga- sowie zwei Champions-League-Spielen. (APA; 10.10.2016)