Gerald Melzer auf Rang 72 vorgerückt

Thiem weiter Zehnter und im "Race" nun Achter – Murray machte 1.000 Punkte auf Djokovic gut – Drei Top-Ten-Spielerinnen in Linz

London – Der Niederösterreicher Dominic Thiem ist in der Tennis-Weltrangliste weiter Zehnter, im "Race" aber hinter den Spanier Rafael Nadal auf Rang acht zurückgefallen. Diese Position würde gerade noch zur Teilnahme am World-Tour-Finale im November in London reichen. Stark entscheidend dafür wird in Abwesenheit von Österreichs Nummer eins das Abschneiden der Konkurrenten diese Woche in Shanghai sein.

Thiems engerer Landsmann Gerald Melzer hat durch seinen Challenger-Titelgewinn in Marokko als 72. sein bisheriges Karrierehoch gleich um zwölf Plätze verbessert. In den Top Ten überholte Kei Nishikori Nadal, der Japaner hat als Vierter sein Karrierehoch eingestellt. Der Abstand des führenden Serben Novak Djokovic auf den zweitplatzierten schottischen Peking-Sieger Andy Murray hat sich um 1.000 Punkte auf 3.695 Zähler verringert.

In der von der Deutschen Angelique Kerber angeführten Damen-Rangliste fiel mit der Spanierin Garbine Muguruza die Nummer eins des Generali Ladies vom vierten auf den sechsten Platz zurück. Drei aktuelle Top-Ten-Spielerinnen sind diese Woche in Linz im Einsatz. Mit der Tschechin Karolina Pliskova, US-Ass Madison Keys und der Britin Johanna Konta als Fünfter, Siebenter und Neunter sind gleich drei Top-Ten-Spielerinnen so gut wie nie davor klassiert. Die Vorarlbergerin Tamira Paszek ist 113. (APA; 10.10.2016)

Tennis-Weltranglisten vom Montag (10. Oktober):

HERREN:

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 13.540 Punkte

2. (2) Andy Murray (GBR) 9.845

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.910

4. (5) Kei Nishikori (JPN) 4.740

5. (4) Rafael Nadal (ESP) 4.930

6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.690

7. (7) Roger Federer (SUI) 3.730

8. (8) Gael Monfils (FRA) 3.725

9. (9) Tomas Berdych (CZE) 3.470

10. (10) Dominic Thiem (AUT) 3.295

Weiter:

72. (87) Gerald Melzer (AUT) 728

254. (230) Dennis Novak (AUT) 207

303. (306) Michael Linzer (AUT) 159

353. (351) Bastian Trinker (AUT) 129

ATP-Race (Top 8 für World-Tour-Finale ab 13. November in London qualifiziert):

1. Djokovic 10.240 Punkte – 2. Murray 8.685 – 3. Wawrinka 4.970 – 4. Raonic 4.600 (alle fix qualifiziert) – 5. Nishikori 4.360 – 6. Monfils 3.535 – 7. Nadal 3.290 – 8. Thiem 3.205 – 9. Berdych 2.870 – 10. Marin Cilic (CRO) 2.580

DAMEN:

1. (1) Angelique Kerber (GER) 8.390

2. (2) Serena Williams (USA) 7.050

3. (3) Agnieszka Radwanska (POL) 6.145

4. (5) Simona Halep (ROU) 5.097

5. (6) Karolina Pliskova (CZE) 4.450

6. (4) Garbine Muguruza (ESP) 4.366 *

7. (9) Madison Keys (USA) 3.687 *

8. (7) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.540

9. (14) Johanna Konta (GBR) 3.455

10. (8) Dominika Cibulkova (SVK) 3.390 *

Weiter:



113. (112) Tamira Paszek (AUT) 556

143. (144) Barbara Haas (AUT) 400 *

309. (306) Julia Grabher (AUT) 145

* = Diese Woche bei Linzer Generali Ladies.