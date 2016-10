Wien-Aspern: U-Bahn wegen Fliegerbombe gesperrt

500 Kilo schweres Kriegsrelikt wurde auf Feld bei U2-Station Aspern-Nord entdeckt und entschärft

Wien – Auf einem Feld nahe der U2-Station Aspern-Nord in der Seestadt in Wien-Aspern ist Montagvormittag eine scharfe Fliegerbombe entdeckt worden. Die letzten beiden U2-Stationen wurden daraufhin aus Sicherheitsgründen bis zur Entschärfung des Kriegsrelikts eine knappe Stunde lang gesperrt.

Das Feld, auf dem die 500 Kilogramm schwere Bombe mit intaktem Zünder gefunden wurde, liegt im Bereich der Johann-Kutschera-Gasse und der Bernhardinerallee. Sie wurde von einem Sprengstoffexperten der Polizei an Ort und Stelle entschärft. Die U2 wurde bis zur Station Hausfeldstraße kurzgeführt, die letzten beiden Stationen in der Seestadt, Aspern-Nord und Seestadt, konnten in dieser Zeit nicht angefahren werden. (APA, 10.10.2016)