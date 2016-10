Niederösterreich: Zwei Menschen verbrannten bei Autounfall

Das Auto war gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen

Eckartsau/Bratislava – Bei einem Verkehrsunfall in Witzelsdorf in der Gemeinde Eckartsau (Bezirk Gänserndorf) sind am Montag in den frühen Morgenstunden zwei Pkw-Insassen verbrannt. Ein Auto war gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen, bestätigte die Landespolizeidirektion NÖ einen "NÖN"-Online-Bericht. Die Identität der Opfer war vorerst nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Sicherstellung des Fahrzeugs angeordnet. Zudem werden die beiden Opfer obduziert.

Von der Polizei bestätigt wurde auch, dass eine slowakische Firma der Zulassungsbesitzer des verunglückten Autos ist. Mit den Behörden des Nachbarlandes sei daher ebenso Kontakt aufgenommen worden wie mit der Botschaft. (APA, 10.10.2016)