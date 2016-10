Die Filmstarts der Woche

foto: sony

Inferno (USA/JP/TUR/H 2016, 121 min)

Regie: Ron Howard

Mit: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Ben Foster

Tom Hanks ist wieder Robert Langdon. Der Oscar-Preisträger spielt einmal mehr den Symbologie-Professor mit Hang zu mysteriösen – und mörderischen – Verwicklungen. "Inferno" heißt der neue Film und dieses Mal muss der Wissenschafter sich mit einer tödlichen Seuche auseinandersetzen. Ein Milliardär will das Virus freisetzen, um das Überbevölkerungs-Problem der Erde ein für alle Mal zu lösen. Langdons Problem dabei: Er hat sein Gedächtnis verloren und muss erst einmal herausfinden, was er bereits herausgefunden hat – und wie zur Hölle er überhaupt in Florenz gelandet ist. Die hübsche Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) hilft ihm dabei. "Inferno" ist die dritte Verfilmung der Romane von Bestseller-Autor Dan Brown nach "The Da Vinci Code – Sakrileg" und "Illuminati".

