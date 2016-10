Deutlicher Rückgang bei Luftschadstoffen in Österreich

Statistik Austria: Sowohl private Haushalte als auch Wirtschaft trugen zur Verbesserung bei

Wien – Die Emissionen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen haben sich in Österreich von 1995 bis 2014 zum Teil deutlich verringert. Das zeigen aktuelle Daten der Statistik Austria. Die höchsten Rückgänge gab es bei Schwefeldioxid (SO2, minus 63,6 Prozent), Kohlenmonoxid (CO, minus 44,4 Prozent) und flüchtigen organischen Verbindungen ohne Methan (NMVOC, minus 44,3 Prozent).

Deutlich reduziert erwiesen sich auch die Emissionen von Methan (CH4, minus 31,5 Prozent), Lachgas (N2O, minus 22,5 Prozent), Ammoniak (NH3, minus 4,1 Prozent) sowie Feinstaub in Form von PM10 (minus 16,6 Prozent) und PM2.5 (minus 25,6 Prozent). Dabei wurden nur jene Emissionen betrachtet, die von in Österreich ansässigen Unternehmen, Institutionen und privaten Haushalten verursacht wurden, erklärte Statistik Austria am Montag. Basis für die Berechnungen ist die Österreichische Luftschadstoff- und Treibhausgasinventur des Umweltbundesamtes.

CO2-Zunahme um 1,4 Prozent

Eine Zunahme im Langzeitvergleich wurde lediglich bei Kohlendioxid (CO2) verzeichnet: Von 1995 bis 2014 nahmen die Emissionen des klimawirksamen CO2 um 1,4 Prozent zu. Durch den vermehrten Umstieg auf erneuerbare Energien wurde im gleichen Zeitraum ein Anstieg der klimaneutralen CO2-Emissionen aus biogenen Quellen um 106,2 Prozent erzielt. Der bisherige Höchstwert bei den klimawirksamen CO2-Emissionen wurde mit rund 74 Millionen Tonnen im Jahr 2005 erreicht. Seit dem Jahr 2010 sind diese rückläufig.

Sowohl die privaten Haushalte als auch die Wirtschaft trugen zur Verbesserung der Luftqualität bei, berichtete Statistik Austria. Allerdings senkten die privaten Haushalte den Ausstoß aller beobachteten Luftschadstoffe und Treibhausgase bis auf "CO2 aus sonstigen Quellen", während die Wirtschaft im Jahr 2014 bei Stickoxiden (NOx, plus 9,8 Prozent) und dem klimawirksamen CO2 (plus 12,4 Prozent) über den Werten des Jahres 1995 lag. Die Wirtschaft setzte jedoch auch auf klimaneutrale, erneuerbare Energieträger, deren Emissionen von 1995 bis 2014 um 218,9 Prozent zunahmen. (APA, 10.10.2016)