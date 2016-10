"Girl on the Train" an Spitze der nordamerikanischen Kinocharts

Weniger Kinobesucher wegen Hurrikan "Matthew" und zweiter Debatte zwischen Clinton und Trump

Hollywood – Der Thriller "Girl on the Train" mit Emily Blunt hat die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestellers spielte an den Kinokassen in Kanada und den USA über das Wochenende rund 24,7 Millionen Dollar (22,1 Mio. Euro) ein, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Am 26. Oktober kommt der Film von Regisseur Tate Taylor in die österreichischen Kinos.

Damit blieb für Vorwochensieger "Die Insel der besonderen Kinder" von Tim Burton mit 15 Millionen Dollar (13,5 Mio. Euro) nur der zweite Platz. Der Film mit Eva Green, Judi Dench, Rupert Everett und Samuel L. Jackson ist in Österreich auch bereits in den Kinos zu sehen. Auf dem dritten Platz landete – ebenfalls in seiner zweiten Woche – der Katastrophenfilm "Deepwater Horizon" mit rund 11,8 Millionen (10,6 Mio. Euro) Dollar. Der Film mit Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich und Kate Hudson soll in Österreich am 25. November in die Kinos kommen.

Dahinter landete der Western "Die Glorreichen Sieben", der in seiner dritten Woche rund neun Millionen Dollar (8,1 Mio. Euro) einspielte, vor dem Zeichentrickfilm "Störche – Abenteuer im Anflug", der ebenfalls in der dritten Woche rund 8,5 Millionen Dollar (7,6 Mio. Euro) einbrachte.

Das neu eingestiegene Drama "The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit" von Nate Parker enttäuschte dagegen mit nur rund 7,1 Millionen Dollar (6,4 Mio. Euro) und dem sechsten Platz. Insgesamt gingen am Wochenende unter anderem wegen Hurrikan "Matthew" und der zweiten Fernsehdebatte zwischen den Präsidentschaftsbewerbern Hillary Clinton und Donald Trump deutlich weniger Menschen in Nordamerika ins Kino. (APA, 10.10.2016)