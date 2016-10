Hofburg-Wahl: Was blaue Wahlbeisitzer schon seit Jahren "wissen müssen"

Ein Leitfaden für die Arbeit in Wahllokalen des FPÖ-Bildungsinstituts warnte explizit vor Blankounterschriften und vorzeitiger Beurkundung von Wahlergebnissen

Wien – Obwohl das Innenministerium für die Wiederholung der Hofburg-Stichwahl bereits einen Leitfaden zur korrekten Abwicklung des Urnengangs bereitgestellt hat, kündigte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl im STANDARD-Gespräch einen eigenen Vorschriftenkatalog an, der "allen Wahlbeisitzern" des Landes "quer durch die Parteien als Schulungsprogramm" für den 4. Dezember dienen soll. Die Unterlage, die für jeden aus dem Internet herunterladbar sein soll, will Kickl "in den nächsten vierzehn Tagen" zur Verfügung stellen.

Ein Blick auf die Website des FPÖ-Bildungsinstituts zeigt jedoch, dass es von den Blauen längst ein penibel erstelltes Konvolut zu den heimischen Wahlvorschriften gibt – und zwar ein 58-seitiges Werk mit dem Titel "Was Wahlbeisitzer und Vertrauenspersonen wissen müssen". Zwar stammt der "Leitfaden zur Arbeit im Wahllokal" aus dem Jahr 2013 und war für die damalige Nationalratswahl gedacht, doch seitenweise wird darin aufgelistet, wann Stimmzettel gültig sind und "welche Punkte bei Wahlkartenwählern (...) zu berücksichtigen" sind.



Verbotenes gleich im Vorwort

Aus heutiger Sicht bemerkenswert, worauf der damalige Präsident des Bildungsinstituts, Hilmar Kabas, gleich im Vorwort auf Seite 3 darauf mit drei Rufzeichen hinweist. "Beisitzer dürfen KEINESFALLS Blankounterschriften auf Protokollen leisten!!!", ist da in Fettschrift zu lesen. Seit Juli hat die blaue Einrichtung einen neuen Präsidenten. Sein Name: Herbert Kickl.

Dazu ist gegen Ende der Publikation genau aufgelistet, wie die Wahlbehörden örtliche Wahlergebnisse zu beurkunden haben. Auf Seite 58 ist unter dem Imperativ "Achtung!" angemerkt: "(...) Also nur unterschreiben, wenn das Wahl- und Auszählungsverfahren auch korrekt abgelaufen ist!" Ansonsten, so die damalige Order des FPÖ-Instituts an die Wahlbeisitzer: "Protokollerklärung, Verweigerung der Unterschrift und Weiterleitung des Falles an die Landes- bzw. Bundespartei!" Denn: "Beisitzer dürfen KEINESFALLS VORZEITIGE Unterschriften leisten!!!"

Nachspiel für Wahlbeisitzer

Im Zuge der Anfechtung der Bundespräsidenten-Stichwahl hat das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung schon im Frühsommer unter anderem auch dazu Ermittlungen aufgenommen – konkret etwa wegen "falscher Beurkundung und Beglaubigung im Amt", zu den Verdächtigen zählten laut "Profil" auch FPÖ-Wahlbeisitzer, die in eidesstattlichen Erklärungen zur blauen Wahlanfechtung Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Wahlkartenstimmen beklagt haben, obwohl sie die ordnungsgemäße Auszählung per Unterschrift auf das Protokoll zuvor bestätigt hatten.

FPÖ-Anwalt Dieter Böhmdorfer versichert dem STANDARD, dass seine Kanzlei in dieser Agenda jedenfalls "keine FPÖ-Wahlbeisitzer vertritt". Er führt aber ins Treffen, dass die für die Auszählung zur Verfügung gestellten Unterlagen des Innenressorts – "unbewusst!" – nicht alle Eventualitäten berücksichtigt hätten, etwa dass bei der aufgehobenen Stichwahl (Brief-)Wahlkuverts am Wahlsonntag "vorzeitig aufgeschlitzt" wurden. "Auch deswegen kam es zu dem Wirrwarr" unter den Wahlbeisitzern, ist Böhmdorfer überzeugt. (Nina Weißensteiner, 10.10.2016)