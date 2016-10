Twitter: Rekordzahl von Kurznachrichten zur Debatte

Drei Topmomente gehen alle aufs Konto Trumps – Clinton konnte ihre Anhängerschaft stärker ausbauen

Die zweite TV-Debatte zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton hat am Sonntagabend (Ortszeit) für einen neuen Rekord an Twitter-Meldungen gesorgt. 17 Millionen Kurznachrichten seien zu dem Fernsehduell abgesetzt worden, teilte Twitter mit. Das sei so viel wie noch nie bei Präsidentschaftsdebatten.

Twitter dokumentierte auch die drei Momente mit den meisten Tweets: Als Trump sagte, dass er in der Syrien-Politik nicht mit seinem Vizekandidaten Pence übereinstimmt, als Trump sich selbst als Gentleman bezeichnete und als er ankündigte, Hillary unter seiner Regierung ins Gefängnis bringen zu wollen.

Zuwachs an Followern

Dagegen verbuchte Clinton den größeren Zuwachs an Followern während der Debatte. Ihre Twitter-Anhängerschaft wuchs um 25.000 Personen, jene Trumps um 16.000. Die am häufigsten genannten Themen in den Tweets waren Terrorismus, Außenpolitik, Wirtschaft, Gesundheit und Waffen. 64 Prozent der Konversationen hätten sich um Trump gedreht, nur 36 Prozent um Clinton.

Der am häufigsten geteilte Tweet während der Debatte lautete: "Ich bin ein Muslim, und ich würde gerne einen verrückten Mann anzeigen, der eine Frau auf einer Bühne in Missouri bedroht." (APA, 10.10. 2016)