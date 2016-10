Apple: Die versteckten Funktionen von iOS 10 nutzen

Um die gewohnte Bedienoberfläche beizubehalten, hat Apple viele neue Funktionen gut versteckt

Um die gewohnte Bedienoberfläche beizubehalten, hat Apple viele neue Funktionen in iOS 10 gut versteckt, schreibt das Magazin Mac & i. So sind jetzt etliche Features per 3D-Touch aufrufbar; die Kurznachrichten-App iMessage umfasst einen eigenen Store für Erweiterungen.

"Alle Mitteilungen löschen"

Besitzer von iPhone 6s oder iPhone 7 können sich über viele neue praktische Funktionen freuen, denn iOS 10 integriert 3D-Touch umfassender in das System. Schon auf dem Entsperrbildschirm kann man neue Benachrichtigungen fest drücken, um die erweiterte Ansicht mit zusätzlichen Inhalten zu öffnen. Wer sämtliche Nachrichten in der Mitteilungs zentrale in einem Aufwasch entfernen will, tippt einfach den kleinen runden X-Button an der rechten Seite fest an und wählt "Alle Mitteilungen löschen". Praktisch ist dies vor allem, wenn sich Nachrichten über mehrere Tage angesammelt haben. Ohne 3D Touch muss man diese für jeden Tag einzeln löschen.

Auch Fotos und bis zu zehn Sekunden lange Videos lassen sich jetzt um Zeichnungen ergänzen

iMessage erscheint auf den ersten Blick fast unverändert, doch hat Apple in der Nachrichten-App etliche Neuerungen untergebracht. Diese verstecken sich hauptsächlich hinter zwei neuen Buttons zwischen Texteingabefeld und Foto-Knopf. Das Herz mit zwei Fingern führt zu Digital-Touch-Funktionen, die zuvor nur auf der Apple Watch verfügbar waren. Mit dem Pfeilsymbol vergrößert man die Eingabefläche und kann sogar mit den Fingern zeichnen. Auch Fotos und bis zu zehn Sekunden lange Videos lassen sich jetzt um Zeichnungen ergänzen.

Die umfassendste Neuerung der Nachrichten-App steckt hinter dem Apps-Icon. Entwickler können iMessage erstmals mit Software erweitern. So lassen sich Fotos bearbeiten oder Podcast-Folgen empfehlen. Selbst Mini-Spiele und die Überweisung kleiner Geldbeträge sind möglich. Viele der iMessage-Erweiterungen bestehen lediglich aus Stickern, das sind Sets aus Grafiken oder kleinen Animationen. Diese kann man verschicken, ohne dass der Empfänger dieselbe App installiert haben muss. Tippt man einen Sticker an, landet er in der Eingabemaske und wird – wahlweise mit einem Kommentar – über den Senden-Knopf verschickt. (red, 10.10. 2016)