Polizei: Verdächtiger von Chemnitz festgenommen

22-jähriger Syrer in der Nacht in Leipzig festgenommen

Berlin – Die deutsche Polizei hat nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Anschlagsplaner von Chemnitz gefasst. Der 22-jährige Syrer sei in der Nacht in Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei in Sachsen am Montagmorgen über Twitter mit.

❗️NEWS❗️ Wir sind geschafft, aber überglücklich: 📢der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen. ÖA über #GenStA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) October 10, 2016

Der Mann steht im Verdacht, in Chemnitz einen Bombenanschlag geplant und vorbereitet zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige enge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischen Staat (IS) hat.

Der Verdächtige Jaber al-Bakr wurde um 0:42 in der Nacht zum Montag im Leipziger Stadtteil Paunsdorf in der Wohnung eines weiteren Syrers festgenommen. Diesen habe der 22-Jährige am Bahnhof angesprochen und um einen Schlafplatz gebeten, berichtet Spiegel Online. Der Angesprochene nahm den Verdächtigen in seine Wohnung mit und informierte die Polizei. Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten den Verdächtigen gefesselt in der Wohnung. Al-Bakr wird nun nach Karlsruhe überstellt. (red, Reuters, 10.10.2016)