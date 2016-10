Kroatien bleibt auf Kurs, auch Ukraine und Israel siegen

Kroatien reicht ein Mandzukic-Tor gegen Finnland – Kosovo verliert mit Salzburgs Berisha 0:3

Tampere – Kroatien bleibt in Gruppe I der Fußball-WM-Qualifikation weiterhin ohne Niederlage. Am Sonntag reichte dem EM-Achtelfinalisten in Finnland ein früher Treffer von Mario Mandzukic (18.) für ein 1:0, mit dem auch die Tabellenführung (7 Punkte) in Kroatien bleibt. Dahinter feierte die Ukraine in Krakau ein 3:0 über den Kosovo. Island könnte mit einem Sieg gegen die Türkei im Abendspiel mit Kroatien gleichziehen.

Die Ukraine, für die Amir Rrahmani (31./Eigentor), Andrej Jarmolenko (81.) und Ruslan Rotan (87.) trafen, hat nunmehr fünf Punkte aus drei Spielen gesammelt. Der Kosovo, bei dem einmal mehr Salzburgs Valon Berisha in der Startelf stand, ist mit einem Punkt Letzter. Die Partie wurde nicht im eigentlichen Gastgeberland Ukraine, sondern in Krakau ausgetragen, weil die ukrainische Regierung Kosovo nicht als unabhängigen Staat anerkennt.

Liechtenstein: Knappe Niederlage

In Gruppe G kam Israel in Jerusalem zu einem knappen 2:1 (2:0) gegen das vom Österreicher Jürgen Pauritsch gecoachte Liechtenstein. Bei den Gastgebern kam Salzburg-Stürmer Munas Dabbur ab der 81. Minute zum Einsatz. Vor den Abendspielen zwischen Albanien und Spanien sowie Mazedonien gegen Italien führten Albanien und Israel mit je sechs Zählern die Gruppe an. (APA, 9.10.2016)