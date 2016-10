Georgien erkämpft Punkt in Wales

Bale brachte das Heimteam früh in Führung – Georgiens Okriashvili mit dem verdienten Ausgleich zum 1:1

Cardiff – Wales ist im Heimspiel der WM-Qualifikation gegen Georgien am Sonntag über ein 1:1 (1:0)-Remis nicht hinausgekommen. Drei Tage nach dem 2:2 in Wien brachte Superstar Gareth Bale die Waliser in Cardiff zwar früh in Führung, die Gäste kamen nach Seitenwechsel aber noch zum letztlich verdienten Ausgleich. "Das ist enttäuschend", sagte Wales-Coach Chris Coleman nach dem Spiel. Georgien, das im Finish sogar zwei gute Chancen auf den Sieg vorfand, holte im dritten Spiel den ersten Punkt.

Bale per Kopf

Coleman, schickte mit einer Ausnahme dasselbe Personal wie in Wien aufs Feld, den angeschlagenen Joe Allen ersetzte im zentralen Mittelfeld Wolverhampton-Akteur David Edwards. Einmal mehr war es Bale, der mit einem Kopfball nach Freistoß die Hausherren vor 32.000 Zuschauern in Führung brachte (10.). Wales kontrollierte das Spiel, konnte aber nicht nachsetzen und ließ die Georgier teilweise gefällig mitspielen. Prompt hatten die Gäste durch Jano Ananidze, der in der 34. Minute bei einem Freistoß die Oberkante der Latte traf, sogar eine gute Ausgleichschance vor der Pause.

Wales zu passiv

Zur Stundenfrist rächte sich die Passivität der Waliser. Nach einem Konter köpfelte Tornike Okriashvili, Neuzugang bei Salzburgs Europa-League-Gegner Krasnodar, zum 1:1 ein (57.). Erstmals nach 481 Minuten kassierten die "Drachen" in einem Quali-Heimspiel wieder ein Gegentor. Wales agierte in der Folge mit mehr Nachdruck, konnte vor dem gegnerischen Tor aber nicht richtig gefährlich werden. Das gelang hingegen noch zweimal den Gästen. Levan Mchedlidze vergab in der 73. Minute im Konter eine fast hundertprozentige Chance, wenig später klopfte Valeri Kazaishvili von der Strafraumgrenze an der Latte an (80.). (APA, 9.10.2016)